قلک ها شکست تا دل ها نشکند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در حرکتی نمادین کودکان با شکستن قلک هایشان ، به یاری مؤسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی (محک) در مداوای کودکان سرطانی آمدند.

نهمین جشنواره قلک شکان محک، تبلور عشق و احساس کودکان شهرمان بود که با قلک های محک به بیمارستان فوق تخصصی محک آمده بودند تا با شکستن قلک ها وجوه داخل آن را به دوستان معصوم مبتلا به سرطان خود اهدا کنند.

آری قلبهای مهربان و دستان پرتوان همشهریان نیکوکار ، سرطان را نیز به زانو در آورده و سلامت را که ارزشمندترین نعمت خداوندی است ، به کودکان دردمند باز می گرداند.

خطیب لو مسئول روابط عمومی موسسه خیریه محک در خصوص برگزاری این جشن گفت: این مراسم هرساله با حضور جمع کثیری از خیرین و کودکان برپا می ‌شود و افراد و کودکان قلکهای پر خود را آورده و پولی که از شکستن قلک ها جمع آوری می شود به نفع کودکان مبتلا به سرطان این مؤسسه هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کودکان بسیاری از مهد کودک های مختلف در جشنواره قلک شکان حضور داشتند به همین دلیل برنامه های شاد و مفرحی برای آنان در نظر گرفته شده بود.

وی افزود: ایجاد غرفه های غذا که توسط یاورهای موسسه تهیه و به نفع کودکان سرطانی به فروش می رسد ، ایجاد غرفه های بازی ، دریاچه مصنوعی ، مارپله روی دیوار ، بولینگ ، سیاه بازی و... از جمله برنامه هایی بود که در این جشنواره اجرا شد.

خطیب لو گفت: با توجه به اینکه امکان تحرک و استفاده از غذاهای مختلف برای بچه های سرطانی وجود ندارد به همین دلیل آنان در این جشنواره حضور نداشتند، اما همیشه بعد از اتمام جشنواره قلک شکان ، برنامه ای ویژه و شاد نیز برای کودکان سرطانی در نظر گرفته خواهد شد.

وی اظهار داشت: این حرکت خداپسندانه را باید همه مردم در اقشار مختلف یاد بگیرند به همین دلیل براساس برنامه ریزی انجام شده امکان حضور بیشترکودکان فراهم شد.