تلویزیون؛ کلید طلایی ارتقاء و تعمیق اندیشه دینی

در جهان امروز رسانه ها بیشترین تأثیر را بر مخاطب داشته و این قابلیت و توانایی را دارند که به خوبی بر افکار عمومی تأثیر گذاشته، در راستای اهداف تعیین شده فعالیت کنند .

در چنین شرایطی شک نیست که رسانه بهترین ابزار برای انتقال مبانی دینی و اسلامی و ارتقاء اندیشه معنوی مخاطبان است .

در دنیای امروز این رسانه فراگیر به منظور تخریب چهره اسلام و مسلمانان مورد توجه بسیاری قرار گرفته و موفق نیز بوده است .

حال با چنین تأثیرگذاری که رسانه ها دارند، بسیار ضروری است که بهره مناسب از این آنها گرفته شده و در راستای انتقال سریع، دقیق، تأثیرگذار و ماندگار مبانی دینی و اخلاقی مورد بهره برداری قرار گیرند .

شک نیست رسانه های گروهی به موازات اشاعه معانی و مبانی اسلام در راستای تربیت دینی و اسلامی نیز بسیار تعیین کننده هستند و می توان با برنامه ریزیهای دقیق و صحیح و همچنین سیاستگذاریهای خاص، متناسب با اهداف اسلام، در جهت ارتقاء معرفت دینی و تربیت اسلامی گامهای ارزشمند و سازنده ای برداشت .

در این میان تلویزیون رسانه بسیار فراگیری برای معنابخشی به زندگی اقشار مختلف مردم و همچنین جهت دهی در مسیر سعادت و کمال است که البته کسب نتایج و دستاوردهای مثبت در این زمینه نیازمند تعیین اهداف و برنامه ریزی در راستای تحقق آنها است .

با نگاهی اجمالی به فعالیتی که تاکنون انجام شده به خوبی در می یابیم که فعالیت دینی رسانه های کشور به تدبیری جدی نیاز دارد تا عملکرد آنها سازنده تر باشد .

البته باید در نظر داشت با وجود اینکه تلویزیون امکان و قابلیت مهم و تأثیرگذار تصویر را دارد، اما در بیان احساسات و معنویت دینی با نواقصی روبه رو است . تلویزیون اگرچه بعدی وسیع در ارائه اطلاعات و برقراری ارتباطات دارد اما در ارائه برخی مفاهیم خاص مشکلات و محدودیت هایی نیز دارد، که در برخی موارد فعالیتها را با مشکلاتی مواجه می کند .

اما با وجود تمام محدودیتها، این رسانه فراگیر با دقت نظر و به کارگرفتن ظرافتهای خاص می تواند در ارائه مبانی و مباحث خاص دینی و اعتقادی مؤثر عمل کرده و در هدایت افراد جامعه به سوی خیر و کمال فعالیت شایسته ای داشته باشد .