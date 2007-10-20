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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

تلویزیون؛ کلید طلایی ارتقاء و تعمیق اندیشه دینی

تلویزیون؛ کلید طلایی ارتقاء و تعمیق اندیشه دینی

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انتقال صحیح و دقیق مبانی دینی از عوامل هدایت فرد و جامعه به سوی خیر و نیکی است، برای رسیدن به این مهم باید عوامل تأثیرگذار را شناخت، بی تردید رسانه‌های گروهی از مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه به شمار می روند که با در نظر گرفتن حساسیتها و به کارگرفتن ظرافتهای لازم، این قابلیت را دارند که مبانی و مباحث دینی را به شکلی تأثیرگذار منتقل و در ماندگاری آنها نیز مؤثر باشند .

در جهان امروز رسانه ها بیشترین تأثیر را بر مخاطب داشته و این قابلیت و توانایی را دارند که به خوبی بر افکار عمومی تأثیر گذاشته، در راستای اهداف تعیین شده فعالیت کنند .

در چنین شرایطی شک نیست که رسانه بهترین ابزار برای انتقال مبانی دینی و اسلامی و ارتقاء اندیشه معنوی مخاطبان است .

در دنیای امروز این رسانه فراگیر به منظور تخریب چهره اسلام و مسلمانان مورد توجه بسیاری قرار گرفته و موفق نیز بوده است .

حال با چنین تأثیرگذاری که رسانه ها دارند، بسیار ضروری است که بهره مناسب از این آنها گرفته شده و در راستای انتقال سریع، دقیق، تأثیرگذار و ماندگار مبانی دینی و اخلاقی مورد بهره برداری قرار گیرند .

شک نیست رسانه های گروهی به موازات اشاعه معانی و مبانی اسلام در راستای تربیت دینی و اسلامی نیز بسیار تعیین کننده هستند و می توان با برنامه ریزیهای دقیق و صحیح و همچنین سیاستگذاریهای خاص، متناسب با اهداف اسلام، در جهت ارتقاء معرفت دینی و تربیت اسلامی گامهای ارزشمند و سازنده ای برداشت .

در این میان تلویزیون رسانه بسیار فراگیری برای معنابخشی به زندگی اقشار مختلف مردم و همچنین جهت دهی در مسیر سعادت و کمال است که البته کسب نتایج و دستاوردهای مثبت در این زمینه نیازمند تعیین اهداف و برنامه ریزی در راستای تحقق آنها است .

با نگاهی اجمالی به فعالیتی که تاکنون انجام شده به خوبی در می یابیم که فعالیت دینی رسانه های کشور به تدبیری جدی نیاز دارد تا عملکرد آنها سازنده تر باشد . 

البته باید در نظر داشت با وجود اینکه تلویزیون امکان و قابلیت مهم و تأثیرگذار تصویر را دارد، اما در بیان احساسات و معنویت دینی با نواقصی روبه رو است . تلویزیون اگرچه بعدی وسیع در ارائه اطلاعات و برقراری ارتباطات دارد اما در ارائه برخی مفاهیم خاص مشکلات و محدودیت هایی نیز دارد، که در برخی موارد فعالیتها را با مشکلاتی مواجه می کند .

اما با وجود تمام محدودیتها، این رسانه فراگیر با دقت نظر و به کارگرفتن ظرافتهای خاص می تواند در ارائه مبانی و مباحث خاص دینی و اعتقادی مؤثر عمل کرده و در هدایت افراد جامعه به سوی خیر و کمال فعالیت شایسته ای داشته باشد .

کد مطلب 571045

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