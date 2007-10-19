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۲۷ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۲

نمایشگاه کتاب فارس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کتاب امسال استان فارس با حضور ناشران خارجی و داخلی از 16تا 24 آبان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این نمایشگاه یک هزار تا یک هزار و 500 ناشر داخلی و خارجی محصولات خود را به نمایش عموم خواهند گذاشت.

وجود ناشران خارجی از جمله وجوه تمایز برگزاری این نمایشگاه نسبت به سال های گذشته است.

نمایشگاه یاد شده مانند سال های گذشته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز برپا شده و شهرداری نیز وظیفه ارائه خدمات لازم از جمله ایاب و ذهاب برای شهروندان را بر عهده گرفته است.

همچنین اداره کل اوقاف استان فارس نیز کتب قرآن، نهج البلاغه و مفاتیح را به شهروندان هدیه خواهد کرد.

کد مطلب 571059

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