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۱۵ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۱۰

عضو شوراي اسلامي شهر تهران در گفت وگو با" مهر" :

اولين اردوگاه نگهداري كارتن خوابها حداكثر تا اول اسفند به بهره برداري مي رسد

اولين اردوگاه نگهداري كارتن خوابها حداكثر تا اول اسفند به بهره برداري مي رسد

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت : آخرين مراحل تكميل و تجهيز اردوگاه نگهداري كارتن خوابها و افراد بي خانمان در حال انجام است و با تجهيز كامل آن حداكثر تا اول اسفند ماه راه اندازي مي شود .

دكتر مهنوش معتمدي آذري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اين اردوگاه كه در منطقه 18 تهران در اسلام شهر واقع است، اولين اردوگاهي است كه به منظور نگهداري  موقت و مراقبت از معتادان ، افراد بي سرپرست و بي خانمان و نيز متكديان در تهران ساخته مي شود .

وي ادامه داد : ساختمان اين اردوگاه به طور كامل مهيا شده و بخش مهمي از تجهيزات و وسايل مورد نياز نيز در آن  قرار گرفته است و با تكميل و تجهيز نهايي اين اردوگاه اميدواريم از اول اسفند افراد بي خانماني را كه اكنون به طور موقت در سراي احسان كهريزك نگهداري مي شوند به محل جديد منتقل كنيم .

 

کد مطلب 57107

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