اولين اردوگاه نگهداري كارتن خوابها حداكثر تا اول اسفند به بهره برداري مي رسد

دكتر مهنوش معتمدي آذري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اين اردوگاه كه در منطقه 18 تهران در اسلام شهر واقع است، اولين اردوگاهي است كه به منظور نگهداري موقت و مراقبت از معتادان ، افراد بي سرپرست و بي خانمان و نيز متكديان در تهران ساخته مي شود .

وي ادامه داد : ساختمان اين اردوگاه به طور كامل مهيا شده و بخش مهمي از تجهيزات و وسايل مورد نياز نيز در آن قرار گرفته است و با تكميل و تجهيز نهايي اين اردوگاه اميدواريم از اول اسفند افراد بي خانماني را كه اكنون به طور موقت در سراي احسان كهريزك نگهداري مي شوند به محل جديد منتقل كنيم .