اجلاس موفق سران خزر ؛ 8 نکته و چند ملاحظه اساسی

سرانجام دومین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر سه شنبه 24 مهرماه به مدت یک روز درتهران برگزار شد که بنا بر اذعان روسای جمهور 5 کشور حاشیه دریای خزر مهم ترین دستاورد آن، اجماع سران این کشورها بر اعلامیه تهران بوده است. خصوصیات ویژه این اجلاس اهمیت رسانه ای و سیاسی خاصی را با آن همراه کرده بود که بر این اساس توجه به هشت نکته زیر درباره آن لازم به نظر می رسد:

1. حضور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه درتهران هرچند درنوع خود یک رویداد مهم محسوب می‌شد اما باید نکته مهمتر از آن را ناکام ماندن سناریوی برخی کشورهای غربی جهت پیش خنثی سازی تاثیرات مثبت این سفر و نتایج احتمالی آن دانست . به هر صورت حضور پوتین در تهران یک واقعه مهم سیاسی محسوب می شود که بازتاب های گسترده رسانه ای آن در اقصی نقاط جهان نسبت به این موضوع گواه اهمیت و حساسیت آن است اما در عین حال نباید فراموش کرد که رئیس جمهور روسیه تا زمانی که منافع قطعی خود را در سفری نبیند، آن را انجام نخواهد داد.

2. برنامه ریزی فشرده و دقیق ایران برای انجام سفر پوتین به کشورمان نیز با توجه به آینده ای که در عرصه سیاست داخلی روسیه محتمل است، موضوعی قابل تامل است. هر چند طبق قانون اساسی روسیه، پوتین حق تمدید دوره ریاست جمهوری خود را ندارد اما او به صراحت طی چند هفته گذشته اعلام کرد که برای تداوم بقای خود در عرصه قدرت سیاسی در کشورش تصمیم دارد این بار و پس از اتمام دوره ریاست جمهوری، در مقام نخست وزیر به کار خود ادامه دهد. این تصریح پوتین بدون شک به معنای آن است که برنامه ریزی بر شخص وی به عنوان یکی از مهره های تصمیم ساز آتی در مسکو مفید فایده های بسیاری در آینده نه چندان دور خواهد بود.

3. نباید فراموش کرد که مهمترین موضوع کشورهای حاشیه دریای خزر مسئله "رژیم حقوقی" این دریاست؛ مواضع اعلام شده روسای جمهور 5 کشور ساحلی خزر دراجلاس تهران که اغلب با صراحت کامل نیز بیان می شد، از تداوم اختلافات 5 کشور در این باره و بعضا عینی تر شدن آن ها حکایت داشت.

4. هر چند که طبق ماده ‪ ۱۲‬کنوانسیون وین، جانشینی کشورها به خودی خود در تعهدات یا حقوق ناشی از معاهده‌ای که بر شیوه استفاده از یک سرزمین مربوط می‌شود، تاثیری ندارد و اصل استمرار و دوام دولت‌ها ایجاب می‌کند که با از بین رفتن یک دولت همه حقوق و تعهدات آن دولت از بین نرود اما سران جمهوری های استقلال یافته از شوروی سابق در این اجلاس بدون هیچ گونه تعارف دیپلماتیک اعلام کردند که "ازنظر آن ها توافقات ایران و شوروی سابق (قراردادهای سال‌های ‪ ۱۹۲۱‬و ۱۹۴۰ ) به تاریخ پیوسته!" و در این زمینه باید چارچوب هایی جدید تدوین گردد. هر چند بیانیه مشترک پوتین و احمدی نژاد بر پایداری قراردادها و توافقات قبلی تا تدوین رژیم جدید حقوقی تاکید داشت.

این در حالی است که باز بر مبنای حقوق بین‌الملل و کنوانسیون مذکور، هر گاه بخش یا بخش‌هایی از سرزمین کشوری به یک یا چند کشور تبدیل شود، اعم از این که کشور پیشین به موجودیت خود ادامه دهد یا نه، کشورهای جدید ملزم به اجرای تعهدات پیشین هستند.

5. از جمله نکات مهمی که انتظار می رفت در اجلاس تهران مورد اشاره مستقیم کشورها قرار گیرد، موضوع درصدی است که هر یک از کشورهای ساحلی خزر به خود اختصاص داده یا خواهند داد؛ کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان موافقتنامه سه جانبه تقسیم بستر دریای خزر را امضا کرده‌اند که به ادعای این کشورها و براساس آن موافقتنامه، ‪ ۶۴‬درصد حاشیه دریای خزر تقسیم شده است. قطعی شدن این موافقتنامه به این معناست که ‪ ۲۷‬درصد ازحاشیه این دریا به قزاقستان، ‪ ۱۹‬درصد روسیه و ‪۱۸‬ درصد نیز سهم آذربایجان خواهد بود. در صورت تحقق این تقسیم بندی ، تنها ۱۴‬درصد حاشیه دریای خزرمتعلق به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. این موضوع و مباحث حاشیه ای آن که افکار عمومی جامعه ایران نیز با حساسیت پیگیر آن هستند، حداقل به صورت رسمی در اجلاس تهران مطرح نشد.

6. براساس برخی آمارهای اعلام شده ازسوی کشورهای مشترک المنافع، تاکنون بیش از‪ ۲۰‬میدان بزرگ نفتی دراین دریا کشف شده و کشف ‪ ۲۵۰‬منطقه نفت خیز نیز درمرحله مقدماتی قرار دارد. برخی پیش‌بینی‌ها از وجود بیش از ‪ ۲۶‬میلیارد تن ذخایر نفتی و همچنین بیش از هشت تریلیون متر مکعب گاز در این دریا حکایت دارد که علیرغم عدم نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر، روسیه تا به امروز بیشترین بهره برداری را ازاین منابع نفهته داشته است؛ به‌هرحال، دریای خزر که از آن به عنوان خلیج فارس دوم یا سرزمین لوله‌ها در آینده یاد می‌شود از هر لحاظ برای کشورهای ساحلی این دریا و همچنین کشورهای فرا منطقه‌ای اهمیت دارد که این اهمیت آینده ای پرآشوب را برای این عرصه آبی رقم می زند.

7. علیرغم تاکید 4کشورساحلی دریای خزر برای اختصاص اغلب سهم های بالای 20 درصد به خود، به نظر می رسد استراتژی کشورمان در مرحله کنونی بر بهره گیری بیشتر از "بخش مشاع خزر" با توجه به روند رو به رشد تجهیزات دفاعی - نظامی و ماهی گیری ایران متمرکز شده باشد که بر مبنای آن تهران در پی گسترش نفوذ نظامی و اقتصادی خود در مجموعه منطقه خزر برآمده و قصد ایفای نقش به عنوان بازیگر موثر منطقه ای در خزر را دارد.

8. در نهایت، هر چند که برگزاری اجلاس موفق سران خزر در برخی عرصه ها از جمله بخش مرتبط با رسانه ها و هماهنگی های مرتبط با آن قصورهایی داشته اما در مجموع با توجه به عوامل مختلف منطقه ای - بین المللی که یکی از مهم ترین آنان، فشارهای متمادی چند کشور غربی برای انزوای مقطعی ایران محسوب می شود، می توان برگزاری موفق این اجلاس و توافق سران 5 کشور ساحلی خزر بر اعلامیه ای واحد که در نوع خود بی نظیر محسوب می شود را موفقیتی قابل توجه برای دستگاه دیپلماسی کشور ارزیابی کرد.

اما بدون شک با توافق روسای جمهور 5 کشور برای برگزاری مرتب اجلاس سران از سویی و تداوم فشارهای غرب بر ایران در زمینه مسئله هسته ای که عرصه های دیگر از جمله خزر را نیز متاثر خواهد ساخت، از دیگر سو چالش های کشورمان در ماه های آتی در حوزه مذکور به نقطه اوج خود نزدیک می شود و لذا تدوین استراتژی جامع برای عملیاتی کردن مقاصد کشور در جهت تامین منافع ملی در حوزه خزر اجتناب ناپذیر و امری ضروری می نماید.