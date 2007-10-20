تحلیل پیامدهای اجلاس خزر در تهران در گفتگوی مهر با صاحبنظران

تهدیدزدایی از خزر نقطه عطف اجلاس تهران بود

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه تاکید 5 کشور ساحلی خزر بر جلوگیری از ورود نیروهای فرا منطقه ای به این دریا را بیانگر اراده جدی این کشورها برای همکاری منطقه ای خواند.

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس خزر با حضور سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، برگزاری این اجلاس را دارای دستاوردهای مثبت برای ایران ، 4 کشور همسایه و جهان عنوان کرد.

وی این اجلاس را یک گام مثبت و به پیش در راستای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر دانست و افزود: برای رسیدن به رژیم حقوقی دریای خزر نیازمند زمان بیشتری هستیم زیرا سازوکار تدوین این رژیم حقوقی مبتنی بر اجماع است. طبیعی است این سازوکار روند کار را طولانی می کند اما از طرفی رژیم حقوقی مذکور درصورت تدوین ماندگارتر و پایدارتر خواهد بود.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در زمانی که برخی از قدرتهای بزرگ تلاش دارند جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک کشور منزوی شده در عرصه جهانی نشان دهند حضور 4 رئیس جمهور همسایه خزر به خصوص حضور پوتین بسیار مهم بود و عملا نشان داد جمهوری اسلامی ایران منزوی شدنی نیست و دارای جایگاه ویژه در عرصه جهانی است.

جلالی خاطرنشان کرد: در این اجلاس اولین سند رسمی درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب رسید که به نظر یک گام مثبت است.

رئیس گروه دوستی ایران - روسیه با اشاره به صدور بیانیه 25 ماده ای این اجلاس، آن را یک بیانیه تهدید زدا خواند و گفت: این بیانیه از طرف دیگر بستر ساز یک همکاری خوب منطقه ای خصوصا همکاری در زمینه مسائل اقتصادی بود.

جلالی یادآور شد: این نکته که کشورهای همسایه خزر پذیرفتند تا تهدیدی علیه یکدیگر نباشند و مرزهای کشورها تهدیدی برای یکدیگر نباشد، اعتمادی بین 5 کشور ایجاد خواهد کرد. همچنین پذیرش این موضوع که خزر دریاچه ای برای 5 کشور ساحلی این دریاچه است نیز از گام های مثبت این اجلاس به شمار می رود، زیرا با پذیرش این نکته از ورود نیروهای فرا منطقه ای پیشگیری خواهد شد و نشان می دهد اراده جدی برای همکاری منطقه ای وجود دارد.

وی تشکیل سازمان همکاری های اقتصادی 5 کشور ساحلی دریای خزر که مقرر شد اولین اجلاس آن در سطح معاونان روسای جمهور درمسکو و در تابستان سال آینده برگزار شود را نیز یک گام مثبت خواند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مهم ارزیابی کردن سفر پوتین به تهران در شرایط بسیار حساس کنونی و فضاسازی رسانه ای برای صورت نپذیرفتن این سفر، تاکید کرد: فضاسازی رسانه های غرب موجب شد اجلاس از انعکاس رسانه ای بالا برخوردار شود .

جلالی با اشاره به تلاش غرب برای تهدید خواندن ایران نسبت به همسایگان خود، و از بین بردن فضای اعتماد میان این کشورها، خاطرنشان کرد: نفس حضور 4 رئیس جمهور کشور همسایه خزر در تهران عملا نشان داد این ترفند ره به جایی نبرده است و اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد روابط گسترده با همسایگان و تقویت این همکاری و ارتباط است.



نماینده راه آهن دولتی روسیه: توسعه روابط تهران - مسکو کابوس کاخ سفید است

گسترش روابط تهران - مسکو کابوس سردمداران کاخ سفید است و باید نسبت به فعالیت جریانی که تحت تاثیر اتحاد شوم برخی قدرت ها در تقویت روابط دو کشور دوست و همسایه اخلال می کند، حساس بود.

جعفر افروزی نماینده رسمی راه آهن دولتی روسیه که به مناسبت سفر ولادیمیر پوتین به کشورمان با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که تعدادی از جمهوری ها به زیر سلطه آمریکا رفته و حتی عضو ناتو شده اند، آمریکا، انگلیس و اسرائیل جهت براندازی نظام اسلامی طرح ها و برنامه های وسیعی طراحی کردند.

او، از تحمیل جنگ 8 ساله به ایران و تلاش برای نابودی اقتصاد کشور از طریق ایجاد فساد اداری و ترویج فساد اخلاقی و فرهنگی جهت نابودی آرمانهای انقلاب اسلامی و تخریب روحیه خودباوری جوانان این مرز و بوم به عنوان پشتوانه های نظام به عنوان توطئه های دشمنان کشورمان در طول دهه های اخیر یاد کرد.

افروزی در عین حال گفت که با مقاومت ملت بزرگ ایران و عنایت خداوند، آمریکا و متحدان او نه در تهاجم نظامی و نه در شبیخون فرهنگی موفق نشدند به اهداف شوم خود دست یابند، اما از طریق اختلال در روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر از جمله روسیه، توانستند اقتصاد ملی جمهوری اسلامی را تحت الشعاع حرکات مخرب خود و در معرض آسیب قرار دهند.

نماینده رسمی راه آهن دولتی روسیه، گفت: آمریکایی ها از طریق محاصره روسیه توسط ناتو و از ناحیه غرب، تسلط بر ایران را سرلوحه کار خود قرار دادند و بدیهی است در این شرایط، همگرایی و اتحاد تهران و مسکو شکست سران کاخ سفید پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تشدید می کرد و آنها برای خروج از بن بست، چاره کار را در اخلال در روابط ایران و روسیه دیدند.

افروزی گفت: سرمایه گذاری وسیع آمریکایی ها برای ایجاد "لابی ضد روسی در ایران" و ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی در وزارتخانه های راه، نیرو و نفت سبب طرد و حذف شرکت های دولتی روسی از همکاری های اقتصادی و نقض قرار دادهای منعقد شده بین دو کشور دوست ایران و روسیه شد که عدم حمایت همه جانبه روس ها از جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای را می توان پیامد این مسئله دانست.

وی ادامه داد: روس ها که به خوبی از استراتژی آمریکا در قبال نظام اسلامی ایران آگاهی دارند، در طول 6 ماه درگیری خود با سران کاخ سفید در شورای امنیت سازمان ملل متحد (پیش از صدور قطعنامه 1737) حمایت نسبی از کشورمان را اعلام و با این کار، مفاد قطعنامه پیشنهادی آمریکایی ها را خنثی کردند.

"روسیه در حمایت از جمهوری اسلامی همه خواسته های آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه را از متن قطعنامه 1737 شورای امنیت که تهدیدی جدی علیه ایران بود، حذف کرد و نشان داد علاقمند نیست ایران تحت تسلط آمریکایی ها قرار گیرد اما رفتار نادرست برخی مدیران دستگاه ها سبب شد روس ها غیر دوستانه تصمیم بگیرند و به جای رد قطعنامه، به آن رای مثبت دهند".

نماینده رسمی راه آهن دولتی روسیه در ادامه، اینکه روس ها از حق وتو فقط در راستای منافع خود استفاده می کنند و در حمایت از هیچ کشوری مصوبات شورای امنیت را وتو نکرده اند که بتوان از آنها توقع داشت قطعنامه علیه ایران را رد کنند، درست ندانست و به ذکر توضیحاتی در این زمینه پرداخت.

جعفر افروزی اظهار داشت: روسیه در چارچوب حفظ امنیت جهانی و حمایت از کشورهای دوست و متحد خود از حق وتو استفاده می کند اما مانند آمریکایی ها از این حق سوء استفاده نمی کند و به همین جهت، بارها شاهد بوده ایم که مقامات واشنگتن قطعنامه های ضد اسرائیلی شورای امنیت را وتو کردند اما روسیه با آنها همراهی نکرد و حتی 20 روز بعد از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت، قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کشور برمه را با حمایت چین و آفریقای جنوبی رد کرد.

او در عین حال با اشاره به برخی مسائل پیش آمده در زمینه تعاملات اقتصادی میان دولت های ایران و روسیه، خاطر نشان کرد تدبیر مسئولان برای اصلاح روند موجود و جلوگیری از فعالیت لابی ضد روسی که به راحتی در روابط اقتصادی تهران - مسکو اخلال ایجاد می کند، می تواند زمینه ساز همگرایی بیشتر دو کشور و جلب حمایت کامل روس ها باشد.

نماینده رسمی راه آهن روسیه اضافه کرد: مقامات روسیه منطقی و واقع نگر هستند و اگر با مرگ لابی ضد روسی و شیفتگان غرب، روابط اقتصادی دو کشور تقویت شود و حقوق قانونی شرکت های روسی در قرار دادها و مناقصات به رسمیت شناخته شود، آنها نیز به عنوان یک دوست و هم پیمان در معادلات سیاسی جهانی از ایران حمایت کامل خواهند داشت.

افروزی معتقد است: تقویت روابط اقتصادی - سیاسی ایران و روسیه، مستقیما با ذهنیت منفی مدیران و سیاستمداران و عموم اقشار ذیربط در همه زمینه ها رابطه دارد و بر همین اساس نباید اجازه داد غربی ها که خود خریدار تکنولوژی روسی هستند، کشورهای دیگر را با تبلیغات منفی و دروغ های آشکار از خرید تجهیزات پیشرفته روسی منصرف کنند.

"از نکات جالب این است که هند و چین به عنوان کشورهایی که در طول سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته اند، پایه صنعت و علوم و تجهیزات صنعتی را از روسیه دریافت کرده اند و اکنون به طور مستقل توانایی تبدیل شدن به قدرت های صنعتی - بازرگانی جهان را به دست آورده اند".

این فعال اقتصادی ایرانی که شرکت خصوصی خود را در روسیه به ثبت رسانده است، تفاوت روس ها با غربی ها و آنگلوساکسون ها را در این نکته دانست که روس ها در روابط اقتصادی و صنعتی بر خلاف غربی ها، دانش فنی و تکنولوژی را به طور کامل به دیگر کشورهای نیازمند منتقل می کنند اما غربی ها در این زمینه یک انحصار طلب بزرگ تلقی می شوند.

افروزی در همین زمینه می گوید: روس ها به دلیل برخورداری از عظیم ترین ذخایر طبیعی و معادن و فلزات و نفت و گاز، چشم طمع به ثروت های ملی دیگر کشورها ندوخته اند و تاریخ هیچ گونه حرکت استثماری از آنها ثبت نکرده اما غربی ها در طول 2 قرن گذشته، همواره سرگرم استثمار و تاراج منابع طبیعی و ثروت های کشورهای ضعیف بوده اند و در حال حاضر نیز، عراق را به منظور چپاول و غارت داشته های آن سرزمین از جمله نفت، به تصرف خود درآورده اند.

"آمریکایی ها در ظاهر بودجه های سنگینی را صرف امنیت عراق می کنند ولی در عمل دلارهای خود را صرف تجهیز تروریست ها و اقدامات تروریستی و تخریبی می کنند که روزانه جان صدها مسلمان عراقی را می گیرد و در واقع، مردم این کشور را با پول نفت خودشان قتل عام می کنند".

او که روسیه را شریکی مطمئن برای ایران می داند، درباره پیشنهاد روس ها مبنی بر استفاده مشترک روسیه و آمریکا از سیستم رادار روسی "گابال" اظهار داشت: رادار گابال در سال 2002 در آذربایجان نصب شد که نه تنها خاک ایران بلکه کشورهای خاورمیانه و حتی هند و چین را هم تحت پوشش داشته و هیچ گونه تهدیدی علیه کشورها به حساب نمی آید.

افروزی ادامه داد: رئیس جمهور روسیه به منظور راست سنجی آمریکایی ها در استقرار دفاع ضد و موشکی در چک و لهستان، استفاده از رادار گابال را بدون هیچ گونه تجهیزات و یا نصب موشک در آذربایجان پیشنهاد کرد تا ثابت کند سردمداران کاخ سفید در موضوع سپر دفاع موشکی که ظاهرا برای دفاع از تهدیدات مخالفان آنها نصب می شود، دروغ می گویند.

"رسانه های غربی پیشنهاد آقای پوتین را به گونه ای تحریف شده منتشر کردند که گویی در صف دفاع از امنیت ملی ایران ایستاده اند و گر چه راست سنجی آمریکایی ها توسط روسیه ظرف 24 ساعت نتیجه داد اما فریبکاری بنگاه های سخن پراکنی وابسته به استکبار جهانی و همسویی جریان ضد روسی با آنها، اذهان ملت ایران را نسبت به روس ها مشوش کرد".

خبرنگار مهر از نماینده رسمی راه آهن دولتی روسیه درباره تاخیر روس ها در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان محکی بر ادعاهای یاد شده سئوال کرد و افروزی پاسخ داد: تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر ناشی از رفتار دو طرف روسی و ایرانی است و مطالعه قرارداد این پروژه نشان می دهد برخی اقدامات مسئولان وقت در هنگام عقد قرارداد فاز اول نیروگاه مذکور، شرایطی را علیه منافع دو کشور به وجود آورده بود.

او، از اصرار بر خرید برخی تجهیزات نیروگاه بوشهر از غربی ها (آلمان و فرانسه) با وجود اعلام آمادگی موکد شرکت "اتم استروی اکسپورت" برای تحویل تجهیزات مورد نیاز و عدم توافق روی این مسئله و اجبار روس ها به دمپینگ (دریافت کالا به جای وجه) به عنوان مواردی که سبب تاخیر پیمانکار روسی در تکمیل نیروگاه اتمی کشورمان شده، یاد کرد.

افروزی اضافه کرد: مسئولان وقت سازمان انرژی اتمی این کار را در راستای کمک به توسعه صادرات کشور انجام دادند ولی نتایج دمپینگ روس ها، ضمن متضرر کردن طرف روسی باعث بروز آثار منفی در بازار کالاهای ایرانی در آن کشور شد و در واقع زیان آن برای صادرات کالاهای ما بیش از منافع بود.

افروزی در پایان خاطر نشان کرد که اطلاع رسانی درباره پیشرفت های صنعتی روسیه و معرفی زمینه های همکاری ایران با آن کشور در عرصه های مختلف و مبادله دانش فنی بین متخصصان ایرانی و روسی و جلوگیری از توفیق آمریکایی ها در معرفی جمهوری اسلامی به عنوان دشمن روسیه نیز، می تواند ضمن تحکیم روابط و همگرایی کامل دو کشور، زمینه رشد سریع صنعتی کشورمان را فراهم کند.

روسیه تنها منافع خود را دنبال می‌کند

دکتر محمد مهدی مظاهری با اشاره به عدم پایبندی روسیه به توافقات قبلی در اجلاس های پیشین در خصوص دریای خزر گفت: این کشور سعی دارد ضمن بازی دو سویه با ایران و غرب علائق اقتصادی خویش را درحوزه های مختلف عملی سازد.

دکتر محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری موفق اجلاس سران خزر در تهران، اظهار داشت: برگزاری نشست سران خزر در تهران می تواند زمینه ساز اجماع و دستیابی به توافقات همه جانبه کشورهای حاشیه خزر گردد.

وی تصریح کرد: متاسفانه کشورهای ساحلی دریای خزر در اتخاذ رویه مشترک و برخورد حقوقی و منطقی با مسائل این دریا دچار مشکلات عدیده ای هستند .

وی با اشاره به تحولاتی که پس از فروپاشی شوروی در روسیه و قراردادهای این کشور با ایران رخ داده، افزود: واقعیت این است که اولویت های روسیه بعد از فروپاشی شوروی سابق دچار دگردیسی عمیق شده است، به طوری که در عرصه های مختلف شاهد هستیم که روسیه اولویت اساسی خود را به منافع اقتصادی و تجاری داده و طبعا برای تعامل بیشتر در عرصه بین المللی با آمریکا هماهنگی بیشتری دارد.

مظاهری ادامه داد: بنابر آن چه گفته شد، این کشور سعی دارد ضمن بازی دو سویه با ایران و غرب علائق اقتصادی خویش را درحوزه های مختلف عملی سازد؛ به طوری که به رغم توافق با ایران در اجلاس های قبلی با تغییر مواضع و اصول اساسی خود به طرف توافق های دو جانبه پیش رفته و حتی در این راستا برای امتیاز گیری بیشتر از ایران، حضور ناوگان نظامی دریای سیاه در دریای خزر و نیز برگزاری مانور نظامی را در این پهنه مطرح ساخته است.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به حضور آمریکا در منطقه، گفت: به لحاظ حقوقی منطقه خزر، برای نومحافظه کاران آمریکا، منطقه ای استراتژیک از لحاظ انرژی محسوب می گردد، از این رو آمریکایی ها با توجه به نیازهای خویش به انرژی واتمام سوخت های فسیلی در دیگر مناطق دنیا، چشم طمع به نفت این منطقه دوخته اند.

نایب رئیس شورای مرکزی خانه احزاب ایران ادامه داد: از سوی دیگر کشورهای منطقه نیز برای احیای اقتصادی ورشکسته خویش، از گسترش روابط وسرمایه گذاری شرکت های آمریکایی استقبال می کنند، این امر زمینه ساز حضور نظامی آمریکا در منطقه شده است. همچنین آمریکا از طریق ایجاد پایگاه های نظامی خویش در منطقه سعی دارد ضمن کنترل بازار نفتی منطقه، مانع شکل گیری نظام منطقه ای جدید به تهران - مسکو گردد.

مظاهری درپاسخ به اینکه در شرایط کنونی آیا امکان غیرنظامی کردن خزر نیز وجود دارد؟ افزود: این نظر از سوی ایران مطرح شده و لذا دریا خزر باید پل ارتباطی بین کشورهای ساحلی باشد چرا که میلیتایزه کردن منطقه، هزینه سنگینی را بر این کشور وارد خواهد ساخت ولی به نظر می رسد پس از حضور آمریکا در منطقه و تمایل روسیه به گسترش تحرکات نظامی خویش، روند تحولات بر خلاف مصالح کشورهای منطقه در جریان است.



اجلاس سران خزر در تهران نفی یکجانبه گرایی و نشانه پایان دوران نظم نوین جهانی بود

یک کارشناس مسائل روسیه معتقد است که با توجه به مواضع شرکت کنندگان در اجلاس سران خزر در نفی یکجانبه گرایی، می توان برگزاری این اجلاس در کشورمان را از جمله سلسه مسائلی ارزیابی کرد که پایان نظم نوین جهانی را اعلام می کنند.

دکتر مهدی سنایی، کارشناس مسائل روسیه و مدیر مرکز تحقیقاتی ایراس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری موفق اجلاس سران خزر در تهران، اظهار داشت: اگر بخواهیم برگزاری این اجلاس را از زوایای مختلف بررسی کنیم باید اذعان نمائیم که این اجلاس هم درعرصه دوجانبه، هم در بخش منطقه ای و هم نظام بین المللی مفید و با توفیق همراه بوده است.

وی افزود: یکی از وجوه ممتاز اجلاس تهران، حضور روسای جمهور 4 کشور حوزه دریای خزر در ایران، علیرغم جوسازی ها و فشارهای نامحدود کشورهای غربی بود؛ یعنی در شرایطی که مهره های موثر در جبهه غرب تمام تلاش خود را برای انزوای ایران به کار می بندند، رئیس جمهور روسیه به همراه روسای جمهور سه کشور دیگر در تهران حضور می یابند و علاوه بر آن یکجانبه گرایی در عرصه بین المللی را به چالش می کشند.

سنایی برگزاری این قبیل جلسات را ابزاری مناسبت برای رساندن پیام کشور به جهانیان دانست و ادامه داد: با توجه به مواضعی که شرکت کنندگان در این اجلاس به صراحت در نفی یکجانبه گرایی اعلام کردند می توانیم برگزاری اجلاس سران خزر در تهران را در جمله سلسه مسائلی قرار دهیم که نقطه پایانی نظم نوین جهانی را اعلام می کنند.

این کارشناس مسائل روسیه با یادآوری این نکته که البته در واقع طی دوران گذشته نظمی بر جهان حاکم نبوده است، گفت: اخیرا با قطعی شدن شکست طرح خاورمیانه بزرگ و گسترش بی اعتمادی نسبت به سیاست های واشنگتن در جهان، نظم نوینی که برخی کشورهای غربی از آن سخن می گفتند، به طور کلی زیر سئوال رفته و تاکید پوتین آن هم در تهران مبنی بر اینکه نظم نوین جهانی منتفی است، نشان می دهد که کشورهای مخالف یکجانبه گرایی استقلال نسبی در سیاست خارجی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند.

وی همچنین اهمیت سفر ولادیمیر پوتین به کشورمان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این خصوص باید مسئله را از دو منظر مورد بررسی قرار دهیم؛ منظر نخستین، تقویت نگاه به شرق در روسیه است که با روی کار آمدن پریماکوف در مسکو تشدید شد و در حال حاضر با پیوستن هند و چین به شرکای استراتژیک روسیه عملا در حال تحقق است.

سنایی با بیان اینکه حضور پوتین در تهران نشانه ای از توجه مسکو به جهان اسلام و تمرکز بر خاورمیانه است، افزود: منظر دیگر که در این خصوص قابل بررسی است، تاکید مسکو بر نفی یکجانبه گرایی است و در این چارچوب می توان با مقایسه مواضع پوتین در مونیخ و تهران نتایجی قابل توجه از مقاصد روسیه در این عرصه به دست آورد.



اجلاس خزر بیانگر عدم انزوای ایران بود

عضو گروه دوستی ایران و روسیه گفت: برگزاری اجلاس خزر در تهران و حضور پوتین به عنوان رئیس جمهور یک کشور قدرتمند سیاسی و نظامی نشان از عدم انزوای ایران در منطقه و جهان دارد.

هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری اجلاس خزر در طول 16 سال گذشته را مهمترین اجلاس سران 5 کشور حاشیه خزر خواند و اظهارداشت: بیانیه 25 ماده ای صادر شده در این اجلاس تنها سند مهم به تصویب رسیده میان 5 کشور همسایه خزر است.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: از جمله دستاوردهای این بیانیه و اجلاس برگزار شده، بحث حق کشتیرانی در خزر بود که مقرر شد کشتیرانی تنها با پرچم 5 کشور همسایه انجام شود و بیانیه مذکور این حق را برای دیگر کشورها به رسمیت نمی شناسد.

حق شناس گفت : بر این اساس منافع حاصل از کشتیرانی در خزر بین 5 کشور تقسیم خواهد شد ، همچنین حق ورود کشتی های نظامی دراین دریاچه ممنوع اعلام شد که این امر به صلح و دوستی بیشتر میان 5 کشور کمک خواهد کرد.

عضو گروه دوستی ایران- روسیه تاکید کرد: دریاچه خزر به لحاظ مسائل زیست محیطی و اکولوژیکی دارای مشکلات عدیده ای است که بسیاری از این مسائل در بیانیه مطرح و راه حل آن مورد توافق قرار گرفت.

وی با اشاره به تحریم ایران که به دنبال قطعنامه های صادره شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گرفت، یادآور شد: در شرایط حساس سیاسی ایران، حضور پوتین در تهران به عنوان رئیس جمهور یک کشور قدرتمند سیاسی، نظامی و اقتصادی یک موفقیت بزرگ دیپلماسی برای جمهوری اسلامی ایران بود، زیرا حضور پوتین دراین اجلاس علاوه بر حل مسائل خزر، اثرمثبت فرامنطقه ای به همراه داشت.

حق شناس خاطر نشان کرد: برگزاری این اجلاس و حضور پوتین در تهران علی رغم شایعات پیش از سفر نشان از عدم انزوای ایران در منطقه و جهان داشت.

اجلاس سران خزر در تهران توفیق بزرگ دولت نهم است

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین برگزاری موفقیت آمیز اجلاس سران خزر در تهران و نتایج آن را نقطه عطفی برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی پنج کشور ساحلی خزر عنوان کرد و گفت: برگزاری اجلاس موفقیت آمیز سران حاشیه خزر در تهران علی رغم کارشکنی آمریکا توفیق بزرگی برای دولت نهم محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس غلامحسن امیری که پس از نشست واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به اهمیت دریای خزر گفت: دریای خزر و منطقه آن از مناطق مهم و استراتژیک جهان محسوب می شود. این منطقه هم به لحاظ همسایگان و هم به لحاظ منابع انرژی موجود در آن و همچنین به لحاظ چشم طمعی که سلطه گران به ویژه آمریکا برای نفوذ در آن دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: نشست سران پنج کشور ساحلی خزر دستاوردهای مهمی در زمینه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای این منطقه مهم خواهد داشت و قطعا زمینه ساز اثبات و امنیت بیشتر و پیشرفت سریع تر کشورهای منطقه خواهد شد.

وی یاد آور شد: اهمیت اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در تهران از آنجا روشن می شود که کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه تلاش کردند این اجلاس برگزار نشود، حتی رئیس جمهور فرانسه و وزرای خارجه و دفاع آمریکا به روسیه سفر کردند تا پوتین را از سفر به ایران منصرف کنند.

قائم مقام دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: برای عدم برگزاری اجلاس سران حاشیه خزر در تهران جنگ روانی راه انداختند و حتی شایعه ترور پوتین را مطرح کردند اما مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران از چنان موقعیتی برخوردار است که علی رغم این مانع تراشی ها اجلاس با حضور سران کشورهای حاشیه خزر تشکیل و با موفقیت بسیار خوبی به پایان رسید و بیانیه پرمحتوایی هم صادر شد که می تواند نقطه عطفی برای همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای حاشیه خزر باشد.

وی با اظهار امیدواری به تبدیل بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به اتحادیه اقتصادی و امنیتی همسایگان خزر گفت: علی رغم میل دشمنان جمهوری اسلامی ایران در بیانیه پایانی اجلاس خزر بر حق ایران و سایر کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید شد و رئیس جمهور روسیه از ایران به عنوان قدرت موثر منطقه ای و جهانی نام برد.

وی با تقدیر از تلاش های دولت نهم و سران کشورهای حاشیه خزر به خاطر برگزاری موفقیت آمیز اجلاس تهران اظهار داشت: نتایج اجلاس سران کشورهای همسایه خزر برای پیشرفت ملت های این کشورها بسیار مهم است و بیش از 250 میلیون جمعیت کشورهای ساحل خزر از دستاوردهای این اجلاس بهره مند خواهند شد.

مهندس امیری یاد آور شد: توفیق برگ دولت نهم در برگزاری اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر را در راستای اهداف سند چشم انداز 20 ساله مبنی بر دکترین تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل ارزیابی می کنیم.

وی گفت: برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحل خزر در تهران بهانه دخالت حضور نیروهای متجاوز مانند آمریکا را در این منطقه حساس از بین برد و در این شطرنج سیاسی بوش آنچنان مات شد که حتی پاسخی برای خبرنگاران نداشت.

وی افزود: انعکاس اهمیت و نتایج اجلاس سران کشورهای ساحل خزر در تهران در رسانه های جهانی نشان داد نه تنها جمهوری اسلامی ایران در انزوا نیست بلکه آمریکا و فرانسه در راهی که در پیش گرفته اند، با بن بست مواجه شده و یکجانبه گرایی آنها به شکست می انجامد.

وی گفت: توفیقات بزرگ جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی و شکست های آمریکا نشان می دهد وعده الهی حق است و اگر ملت و کشوری در مسیر درست استقامت کند از یاری خداوند بهره مند خواهد شد، ما در همه این صحنه ها عنایت الهی را در شکست توطئه های آمریکا شاهد هستیم.

مهندس امیری همچنین به مذاکرات رئیس جمهور روسیه با مقامات ایران در خصوص روابط دو کشور اشاره کرد و تصریح کرد: امیدواریم آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به تعهدات خود در قبال ایران عمل کنند چرا که ملت ایران انتظار دارد روسیه هر چه زودتر نیروگاه بوشهر را به اتمام برساند.

وی گفت: اتمام نیرومگاه بوشهر زمینه ای است برای برطرف شدن ابهاماتی است که در رابطه دولت روسیه با ایران در ذهن مردم ایران وجود دارد، اکنون این تصور در بعضی اذهان در ایران وجود دارد که روسیه اهمیت ایران را درک نکرده و با کارت ایران بازی می کند.

قائم مقام دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین به اظهارات پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص روابط ایران و روسیه اشاره کرد و اظهار داشت : امیدواریم دولت روسیه به روابط خود با جمهوری اسلامی ایران به عنوان روابط استراتژیک بنگرد و بداند روابط استراتژیک دو کشور برای برقراری صلح و ثبات منطقه و مقابله با اهداف سلطه جویانه آمریکا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .

سفر پوتین در پرونده هسته ای تاثیر گذار است

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، اجلاس سران خزر در تهران را مهم توصیف کرد اما گفت که باید ببینیم چه نتایجی از این اجلاس و دیدار پوتین با مقامات ایرانی حاصل می شود تا بتوان نسبت به اثرگذاری این سفر در پرونده هسته ای سخن گفت.

احمد شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب در خصوص تأثیر سفر پوتین به تهران در پرونده هسته ای کشورمان گفت: به طور قطع این سفر در پرونده هسته ای ایران اثرگذار است اما باید ببینیم چه نتایجی از این سفر و گفتگوهای رئیس جمهوری روسیه با مقامات ایرانی حاصل می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم درباره وعده رئیس جمهوری روسیه مبنی بر تکمیل نیروگاه بوشهر در جریان سفر به تهران نیز گفت: به هرحال وعده های پوتین به عنوان رئیس جمهور کشوری بزرگ، خود جلب اعتبار می کند اما باید توجه داشت که این وعده ها به تکمیل این پروژه در موعد مقرر قطعیت نمی دهد.

وی تاکید کرد: عدم تکمیل پروژه نیروگاه بوشهر دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن به روسیه بازنمی گردد و عوامل بازدارنده دیگری در این بین وجود دارد که از جمله آن می توان به فشار آمریکا و فشارهای سیاسی که در این زمینه وجود دارد، اشاره کرد.

شیرزاد در ادامه با رد اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه سفر پوتین به تهران دستاورد سفر رئیس جمهوری ایران به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است، گفت: هیچ ارتباط مستقیمی بین این دو سفر نمی بینیم، البته هر موضوعی بر روی موضوع دیگر اثر دارد اما در تأثیرگذاری آن باید حداقلی از ارتباط وجود داشته باشد.