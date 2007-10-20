مانور فرضی زلزله در کوهسار ساوجبلاغ اجرا شد

سیدمحمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: این مانور با هدف سنجش توانمندی و استعداد نهادهای خدمات رسان شهرستان به اجرا در آمد.

وی خاطرنشان کرد: مانوریاد شده با شرکت 100 نفر از امدادگران ، آتش نشانی ، هلال احمر و دیگر اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان برگزار شد.

میربزرگی یادآور شد: در این مانور برخی نهادها در مدت زمان 10 تا 15 دقیقه در محل حادثه حاضر شدند و برخی با تاخیر رسیدند که این تاخیرها باید در مانورهای بعدی جبران شود.

وی عنوان کرد: در مانورکوهسار عملیات استقرار چادرهای جمعیت هلال احمر، اعزام مجروحان به بیمارستان صحرایی، زنده یابی از زیر آوار توسط سگ های زنده یاب ، سمپاشی اماکن آواربرداری شده و امداد رسانی روانی به مجروحان به مرحله اجرا درآمد.

شهر کوهسار با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر در 20 کیلومتری مرکز شهرستان ساوجبلاغ واقع شده و دارای بافت کوهستانی است.