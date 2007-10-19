برتری قاطع ایران مقابل بحرین در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان درچارچوب مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ازساعت 18 عصر امروز در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به مصاف بحرین رفته است که نیمه نخست این دیداربا برتری 3 برصفربه سود نوجوانان کشورمان به پایان رسید .

برای نوجوانان ایران در این نیمه کاوه رضایی (دقایق33 و15) و مهرداد یگانه(دقیقه 22 ) گلزنی کردند.

برای تماشای این بازی که درگروه B ازمرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا برگزارمی شود، رضا افتخاری، مهدی محمد نبی، مسعود معینی، حسن غفاری، پرویز ابوطالب، غلام پیروانی و مسئولان و بازیکنان تیم فجرمقاومت سپاسی به ورزشگاه دستگردی آمده اند.