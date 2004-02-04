گروه موسيقي " سل " به اجراي كنسرت پژوهشي مي پردازد

"بهمن مه آبادي" آهنگساز و سرپرست گروه موسيقي "سل" در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود:در اين جشنواره كه از روز جمعه 17 بهمن ماه آغاز مي شود، دانشجويان كانون هاي موسيقي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور،گرد هم مي آيند. ازاين رو همزمان با اينكه از گروه موسيقي كلاسيك "سل" دعوت شد تا در اين محيط آكادميك و صميمي دانشجويي حضور يابد، تصميم گرفتيم كه كنسرتي پژوهشي برگزار كنيم و در آن آثار بزرگان موسيقي جهان را بنوازيم.

وي در مورد اين قطعات گفت: "كنتر دانس" بتهوون، "رقص آلماني" از موتسارت،"روياي نيمه شب تابستان" از هنري پرسل،"رقص اپراي كوراوغلو " از حاجي بيك اف،"رقص آذربايجان" از سعيد رستم اف و آثاري از بزرگاني چون چايكوفسكي را اجرا خواهيم كرد. كه در كنار اجراي آنها به صحبت در باره آهنگسازان و تاريخچه اثر نيز مي پردازيم.