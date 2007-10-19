مشکل ما تماشاگران بودند / برتر از پرسپولیس بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی تیم فوتبال استقلال اهواز پس از شکست 3 بر2 تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران افزود: در حالی که فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه استقلال اهواز بر برگزاری بازی پرسپولیس درهفته دهم بدون تماشاگر تاکید کرده بود اما نمی دانم چرا شورای استیناف این رای را به اجرا در نیاورد و ما مجبور شدیم با تیمی جوان و کم تجربه مقابل 60 هزار تماشاگر به میدان برویم.

وی در ادامه افزود: مشکل ما در این بازی فنی نبود! از دید من به عنوان مربی استقلال اهواز تنها عامل برتری تیم پرسپولیس تماشاگران این تیم بودند چرا که اگرنتیجه بازی را مسائل فنی تعیین می کرد، در پایان این تیم استقلال اهواز بود که با پیروزی زمین مسابقه را ترک می کرد.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز با بیان این که این تیم در شرایطی نابرابر از نظر فنی بازی را به پرسپولیس واگذار کرد، خاطر نشان ساخت: فضاهای خالی و عمق دفاع پرسپولیس را می شناختیم و بارها تا آستانه بازکردن دروازه این تیم پیش رفتیم اما بازیکنان ما نتوانستند از شانس های مسلم گلزنی استفاده کنند.

خدریان با اذعان به اینکه بازی حداقل باید با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام می رسید، در مورد دلایل خروج زودهنگام کریمی از زمین گفت: این کار دلیل خاصی نداشت. آقای کریمی همیشه دقایقی زودتر از سوت پایان مسابقه زمین را ترک می کند.

وی در خصوص عملکرد تیم داوری گفت: داور باید در برخی صحنه ها به بازیکنان پرسپولیس کارت زرد نشان می داد. او به راحتی بر روی خطاهای متعدد آنها چشم پوشی کرد اما به بازیکنان ما به خاطر یک خطای فنی اخطار داد.

مربی تیم فوتبال استقلال اهواز در خصوص درگیری خود با پژمان نوری گفت: مشکل خاصی نبود فقط آقای نوری بعد از گل پرسپولیس به سمت من آمد و گفت : این گل به تلافی پارسال"! که من منظورش را از بیان این جمله متوجه نشدم.