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۲۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۱۰

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

رفع معضل بیکاری نیازمند گسترش رشته های فنی و حرفه ای است

رفع معضل بیکاری نیازمند گسترش رشته های فنی و حرفه ای است

یاسوج- مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای رفع معضل بیکاری راهی جز گسترش رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توجه به این رشته‌ها نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تنها راه رسیدن به خودکفایی در تولید و علم و تکنولوژی و خدمات گسترش رشته‌های فنی و حرفه‌ای است.

وی با بیان اینکه توسعه کشور بدون حضور نیروی انسانی ماهر و کارآمد میسر نیست، گفت: برای تربیت نیروهای فنی و ماهر نیاز به توجه بیشتر به هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای و کاردانش داریم.

عزت خواه تصریح کرد: راهبرد اصلی در هنرستان‌ها برای آموزش‌های مهارت محور باید بر مبنای آموزش همراه با تولید باشد تا هنرجویان بعد از فارغ التحصیل بتوانند به راحتی جذب بازار کار شوند و چرخ‌های توسعه در ابعاد مختلف را به گردش درآورند.

وی افزود: یکی از مسیرهای رشد و توسعه و بالندگی آموزش و پرورش در کشور در گرو توجه ویژه به هنرستان‌ها است و هنرستان‌های استان با کمبود تجهیزات کارگاهی روبرو هستند.

کد مطلب 5711248

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