پرونده جشنواره تئاتر خیابانی مریوان امروز بسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مریوان، دومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان پس از سه روز اجرای نمایش های شرکت کننده در بخش مسابقه، امروز طی مراسمی به پایان می رسد.

طی سه روز برگزاری جشنواره که با شرکت 24 گروه نمایشی از 18 استان کشور برگزار شد، بیشتر معابر عمومی، پارک ها و مدارس شهر مریوان پذیرای هنرمندان عرصه تئاتر خیابانی بودند.

نکته مهم و قابل توجه در اجرای این جشنواره، استقبال خوب مردم فرهنگ دوست مریوان از اجراها بود به نحوی که هم باعث تعجب هنرمندان شرکت کننده و هم مسئولان برگزاری جشنواره شده بود.

در بعضی از مکان ها گاهی نحوه استقبال مردم به شکلی بود که بازیگران و عوامل نمایش با مشکل مواجه می شدند که به عنوان نمونه می توان به اجرای نمایش های " بیس و بچه های امروز" اشاره کرد که در روز پایانی جشنواره و در کنار دریاچه زیبای زریوار مریوان برگزار شد و با استقبال خیلی خوبی از طرف علاقمندان و مردم مریوان مواجه شد.

به گفته دبیر اجرای دومین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در طول برگزاری این جشنواره بالغ بر 40 هزار نفر از نمایش های اجرا شده دیدن کرده اند که با افزایشی قابل توجه نسبت به دور گذشته روبرو بوده است.

رشید محمودی عنوان کرد: به راستی همت همه مسئولان و هنرمندان تئاتر مریوان و استان بود که باعث شد تا این جشنواره به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

در طول برگزاری این جشنواره، 75 اجرا در مریوان برگزار شده است.