مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: حقانیت انقلاب باعث حفظ نظام ما شده است

درباره دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای صورت گرفت؛ لفاظی بوش درباره جنگ جهانی سوم

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تغییر کرد، واکنش معاونت دانشجویی فرهنگی به این تغییر شتابزده و غیر تشکیلاتی



اعتماد:

درباره سپر دفاع موشکی و پرونده هسته یی ایران صورت گرفت، جدال بوش و پوتین

سه شنبه هفته جاری برگزار می شود، دیدار نهایی لاریجانی و سولانا در رم

پاسخ مدافعان خاتمی به سخنگوی دولت



اعتماد ملی :

بهانه تازه برای مخالفت با پیشر فت هسته ای ایران ، بوش از جنگ جهانی سوم می گوید

گفتگو با عطاالله مهاجرانی ، مجلس یکدست یخ می زند

سید حسن خمینی : نظامی ها بازیچه دست سیاستمداران نشوند



ایران :

سرپرست وزارت نفت در گفتگو با " ایران " عنوان کرد: نفت هنوز ارزان است

رئیس جمهور در سومین دوره اجلاس شورای عالی استان ها: دولت آماده واگذاری امور اجرایی بیشتر به شوراهاست

مشاور رئیس جهور در گفت و گو با " ایران ": امواج همکاری در خزر آمریکا را عصبانی کرده است



ابرار:

هاشمی رفسنجانی: در صورت عدم انتخاب مسیر درست دچار خسارات سنگینی می شویم

یک نماینده: احساسی عمل کردن زیان های زیادی به بار می آورد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : ایران ، حلال مشکلات جهان شده است



ابتکار:

احمدی نژاد: پیشنهاد پوتین هسته ای نبود

واکنش ایران به لفاظی های جنگ طلبانه کاخ سفید، بوش در رویای جنگ جهانی سوم

آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین شد



اسرار:

ولادیمیرپوتین: سپر دفاع موشکی آمریکا بدون پاسخ نمی ماند

عرضه بنزین آزاد به معنای شکست طرح سهمیه بندی است

غلامحسین الهام: 14 مساله از مسائل مرتبط با دریاچه خزر حل شد



پول:

معاون وزرات نفت در امور گاز هشدارداد: چشم انداز خسارت 200 میلیارد دلاری از تشدید مصرف انرژی

دور جدید مذاکرات نمایندگان آژانس در تهران

مذاکره با بانک جهانی برای 8 طرح تازه در ایران



تفاهم:

لیزینگ، دل هیچ مستاجری را شاد نمی کند، ناامید از مسکن

عضو هیئت علمی علامه طباطبایی: هدف کار آفرینی تنها ایجاد اشتغال نیست

8 هزار سورن در راه بازار



تهران امروز:

بازگشت بی نظیر، 400 پاکستانی توسط وابستگان طالبان قتل عام شدند

افزایش قیمت نفت ،فرصت است یا تهدید؟ تعبیر رویای نفت 90 دلاری

کشف 3 میلیون حلقه فیلم سینمایی پیش از اکران



جام جم:

آیت الله مهدوی کنی: اگر انتقادی از رسانه ملی می کنیم از سر دلسوزی است

وزیر مسکن خبر داد: تحویل زمین به 400 هزار متقاضی مسکن

کشف 3 میلیون حلقه فیلم سینمایی قبل از اکران



جوان:

وزیر کار و امور اجتماعی: 80 درصد صادرات غیر نفتی کشور را قبول ندارم

آیت الله یزدی، رئیس جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

با اشاره به شایعه ترور در سفر به ایران ، پوتین: می خواستند من به ایران نروم



جمهوری اسلامی:

اظهارات ضد آمریکایی پوتین در بازگشت از تهران

مذاکرات فنی کارشناسان ایران و آژانس امروز در تهران آغاز می شود

آیت الله مهدوی کنی: نقد جامعه روحانیت به برخی برنامه های تلویزیون از سر دلسوزی است



خراسان:

هاشمی رفسنجانی: مردم آمریکا مالیات می دهند جنازه سربازانشان را از عراق سوغات می گیرند

الهام: مدیران کم کار در دور دوم سفرهای استانی شناسایی و کنار گذاشته خواهند شد

در میزگرد خراسان با مسئولان به بحث گذاشته شد، تکرار اشتباهات مخابرات در قبض های تلفن همراه



حیات نو:

روزهای خوش برای صادر کنندگان: نفت 90دلار ، طلای 772 دلار

احمدی نژاد: پوتین پیام هسته ای نداشت

سید حسن خمینی : نیروهای نظامی بازیچه دست سیاستمداران نشوند



خبر:

پوتین: گفتگوی مستقیم بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران است

در همایش توسعه صادرات غیر نفتی ، وزیر کار: 80 درصد صادرات غیر نفتی را قبول ندارم

خاتمی: جامعه امروز نیازمند حضور فعالانه و نشر تشریفاتی زنان در سطوح مختلف است



دنیای اقتصاد:

وزارت مسکن خبر داد: مهار رشد قیمت در بازار مسکن

نفت 90 دلاری هم آمد

در گزارش جدید صندوق بین المللی پول مطرح شد، تغییر پیش بینی از تورم ایران



سرمایه:

با سپری شدن نیمی از سال 86 مشخص شد، ناکامی طرح کاهش دستوری نرخ سود بانکی در کنترل تورم

بازار جهانی در انتظار قیمت 100 دلاری، نفت آمریکا رکورد 90 دلار را هم شکست

کرد زنگنه: بخش خصوصی از خرید بنگاه های دولتی استقبال نمی کند



سیاست روز:

پرسش سردار جعفری ضمن انتقاد از پرونده صدها میلیارد تومانی یک مدیر ارشد بانکی؛ حامیان پشت پرده مفسدان اقتصادی

اعتراضات گسترده به اظهارات بوش در قبال ایران ؛ پوتین: واشنگتن به سیاست خصمانه علیه تهران پایان دهد

سردار رویانیان در مراسم هفته نیروی انتظامی: روزانه 5 میلیون لیتر بنزین در ترافیک تهران هدر می رود



صدای عدالت:

اظهارات دو گانه در مورد پیشنهاد پوتین به ایران ، احمدی نژاد گفته لاریجانی را تکذیب کرد

پیام سید محمد خاتمی : زنان حاملان اصلی دموکراسی هستند

عزت الله سبحانی: عده ای می خواهند معنویت گرایی بدون خدا را اشاعه دهند



عصر اقتصاد:

وزیر کار خبر داد: ارائه 50 درصد ذخایر ارزی به صادر کنندگان

وزیر مسکن خبر داد: واگذاری 70 هزار زمین اجاره ای در مهر ماه

گلایه کرد زنگنه؛ بخش خصوصی از واگذاری ها استقبال نکرد



قیام:

رئیس جمهور: پوتین پیشنهاد هسته ای نداشت

کاخ سفید حرف های بوش را پس گرفت

سردار رویانیان: روزانه 5 میلیون لیتر بنزین هدر می رود



کاروکارگر:

در واکنش به اظهارات اخیر جورج بوش، آیت الله خاتمی: منش فرعونی آمریکا زمینه ساز جنگ جهانی سوم است

پوتین: روسیه ، آمریکا را به انجام اقدامات متقابل علیه سپر موشکی تهدید کرد

رویترز: افغانستان اتهام فرمانده آمریکایی علیه ایران را رد کرد



کیهان:

تحلیل ناظران سیاسی از فاجعه کراچی ، رد پای سیا در پنجشنبه خونین پاکستان

تایمز: رایس دست خالی از خاورمیانه بازگشت

با صعود 2 پله ای در میان 181 کشور به دست آمد، ایران در رتبه 21 بزرگ ترین اقتصاد دنیا



همبستگی:

الهام: مدیرانی که با گفتمان انقلابی همراهی ندارند تغییر می کنند

قیمت نفت از مرز 90 دلار گذشت

سید حسن خمینی : نیروهای نظامی نباید بازیچه دست سیاستمداران شوند



همشهری:

فرمانده نیروی انتظامی مطرح کرد، پیشنهاد پلیس برای دو برابر شدن جریمه تخلفات حادثه ساز

واشنگتن پست خبر داد: اختلاف در اردوگاه غرب بر سر تشدید تحریم ایران

بی نظیربوتو، مشرف را متهم نکرد



هدف واقتصاد:

رئیس جمهور: دولت در برابر اصل 44 مقاومتی ندارد

توفان 90 دلاری بحران را هم با خود برد، تفاهم اقتصاد جهان و نفت گران

کدخدایی: بررسی اجمالی لایحه اصل 44 در شورای نگهبان