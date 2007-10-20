تله کابین در منطقه نمونه گردشگری حیران آستارا احداث می شود

نماینده مردم آستار در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهر افزود: سرمایه گذار این پروژه مهم بخش خصوصی است و تاکنون تمهیدات قابل توجهی برای فراهم سازی مقدمات و هزینه های آن انجام شده است.

وی اظهار داشت: با پیگیری و رفع مشکلات این پروژه به زودی کلنگ عملیات اجرایی آن به زمین زده می شود.

مرحبا، نقش این طرح را در جذب توریست و گردشگر در منطقه بسیار موثر دانست و خاطرنشان کرد: در کنار طرح تله کابین، احداث هتل، متل، رستوران، بازارهای محلی، صنایع دستی و پارک های متنوع ایجاد خواهد شد که این امر موجب رونق اقتصادی منطقه منجر می شود.

وی بیان داشت: در جلسه هیئت دولت نهم در گیلان، چهار منطقه نمونه گردشگری در آستارا به تصویب رسید که منطقه حیران یکی از این پروژه ها بود.

مرحبا عنوان کرد: این منطقه یکی از مناطق شگفت انگیز کشور است و هر ساله در ایام تعطیلات نوروز و تابستان گردشگران بسیاری به این منطقه سفر می کنند.

نماینده مجلس هفتم تهیه طرح جامع از این منطقه را ضروری دانست و ادامه داد: با این اقدام اساسی از ساخت و سازهای پراکنده و غیر مرتبط با گردشگری جلوگیری می شود.