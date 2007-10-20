کارخانه سیمان خزر لوشان آبان ماه به بهره برداری می رسد

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این کارخانه از یک هزار و 700 تن به چهار هزار تن سیمان در روز ارتقا یافته و تاکنون 85 میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

وی اظهارداشت: تا تکمیل ساخت این پروژه عظیم، اعتبار هزینه شده به 95 میلیارد تومان خواهد رسید.

مدیرطرح افزایش ظرفیت پروژه کارخانه سیمان نیز در این زمینه عنوان کرد: طرح افزایش ظرفیت سیمان برای اولین بار در سطح کشور اجرا می شود.

محمد پوریحیی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح راهبردی، 530 میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات طرح های زودبازده و25میلیون یورو از محل اعتبارات ارزی هزینه خواهد شد.

وی بیان داشت: به علت نیاز به سیمان و فرسودگی ماشین آلات کارخانه، عملیات اجرایی این طرح از فروردین ماه سال 83 شروع شد.

این مسئول ادامه داد: مطالعات اولیه برای افزایش ظرفیت کارخانه سیمان خزر لوشان از سال 81 آغازشده است.

استان گیلان دو کارخانه سیمان دارد که روزانه دو هزار تن سیمان تولید می کنند.