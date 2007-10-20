استفاده غیرمجاز از بانوان کبدی کار ایران / فدراسیون کبدی: ممکن است کبدی کاران افغانستان ساکن ایران باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان آسیا با حضور هفت تیم آسیایی از روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران آغاز شده است که تا به حال تیم بانوان کشورمان به فینال این دوره از بازیها راه یافته است.

اما نکته قابل توجه این رقابتها که ابهاماتی را در صحت برگزاری آن بوجود آورده ، استفاده تیم های ملی ترکمنستان و افغانستان از بازیکنان ایرانی است که ظاهرا با مخالفت و اعتراض رئیس هیئت کبدی استان تهران مواجه شده است.

به گفته یکی از مسئولان تیم استان تهران، مسئولان برگزاری این مسابقات که فدراسیون کبدی به شمار می رود، 10 بازیکن از تیم استان تهران را به تیم های ملی ترکمنستان و افغانستان داده است که این امر خلاف مقررات مسابقات آسیایی است.

از جمع این 10 بازیکن 6 نفر در تیم افغانستان و 4 بازیکن در تیم ملی بانوان ترکمنستان به میدان رفته اند.

ممکن است کبدی کاران افغانستان ساکن ایران باشند

فدراسون کبدی با تاکید بر اینکه امکان حضور بازیکنان افغانستانی مقیم ایران در تیم ملی این کشور وجود دارد گفت: همه گذرنامه ها به طور قانونی مورد تایید مسئولان آسیایی قرار گرفته است.

سیدرضا فیض آبادی مدیرروابط عمومی فدراسیون کبدی در تماس به گروه ورزشی خبرگزاری مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: کلیه گذرنامه های ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا مورد تایید مسئولان قرار گرفته است و هیچ ورزشکار ایرانی در تیم ترکمنستان حضور ندارد.

وی حضور ورزشکاران تیم استان تهران در تیم ملی افغانستان را هم غیر قانونی ندانست و خاطر نشان کرد: ممکن است این ورزشکاران مقیم ایران باشند اما با گذرنامه افغانستانی در تیم ملی این کشور به میدان رفته باشند.

فیض آبادی ادعای مسئولان هیئت کبدی استان تهران مبنی بر استفاده تیم های ملی افغانستان و ترکمنستان از بازیکنان تیم تهران را بی اساس خواند.