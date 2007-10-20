به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به پخش "حلقه سبز" ابراهیم حاتمی کیا از امشب. مقایسه بودجه سینمای ایران و هزینه تولید فیلم در آمریکا، گفتگو با ابوالقاسم طالبی کارگردان "دست های خالی"، انتخاب افسانه بایگان به عنوان چهره روز، نقدی بر "کلاغ پر" و "خدا نزدیک است" به روایت طراح جلوه‌های ویژه در صفحه سینمای ایران و معرفی نامزدهای جشنواره سینما حقیقت، حضور عزت‌الله انتظامی در روز جهانی ریشه‌کنی فقر و انتخاب جعفر پناهی به عنوان داور جشنواره آسیا پاسیفیک در صفحه پایانی برجسته شده است.

* ابوالقاسم طالبی در بخشی از گفتگوی خود عنوان کرده: "من در همه فیلم‌هایم دغدغه مخاطب داشته ام اما به مخاطب باج نمی‌دهم. فکر می‌کنم باید سلیقه سازی کرد نه اینکه برای ذائقه مردم فیلم ساخت. به عنوان یک کارگردان وظیفه خود می دانم نسبت به اتفاق هایی که اطرافم می افتد واکنش نشان بدهم. در فیلم هایم تعابیر و تعاریف غلط را تصحیح می کنم."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به گفتگوی مفصل با علی نصیریان بازیگر مجموعه "میوه ممنوعه". برگزاری کنگره جهانی مولانا در ایران، معرفی نامزدهای جشنواره سینما حقیقت، انتخاب "آفتاب بر همه یکسان می تابد" عباس رافعی به عنوان بهترین فیلم جشنواره ایتالیا و معرفی نامزدهای 63 کشور به اسکار بهترین فیلم جشنواره ایتالیا اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

* نصیریان درباره ویژگی های نقش حاج یونس گفته: "این نقش خیلی به یک شخصیت دراماتیکی نزدیک بود. برای اینکه در یک شخصیت دراماتیکی کشمکش های درونی، تحول و تغییر داریم و در این شخصیت این ویژگی‌ها را می دیدم. به عبارت دیگر حاج یونس یک شخصیت دقیقاً نمایشی بود. با گذشت داستان ما می بینیم که پیچیدگی و کشمکشی در درون او به وجود می آید بر سر ایمان و اعتقاد با عشقی که بر او حاکم می شود و در درونش شکل می گیرد. بنابراین حالت تراژیک شخصیت مورد نظر، درگیری با خودش و تلاش و کنش او برایم خیلی جذاب بود."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به تولید مجموعه انیمیشن "قصه ما مثل شد"، معرفی نامزدهای جشنواره سینما حقیقت، عزیمت سینماگران ایرانی به جشنواره آسیا پاسیفیک، ورود 34 فیلم به بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه، نمایش فیلم "سلطان قلب ها" در خانه سینما و دوسالانه شدن همایش چهره های ماندگار. گفتگو با اردلان شجاع کاوه بازیگر "چارخونه" در صفحه گفتگو، نگاهی به نمایش "بازیگر و زنش" نوشته علی نصیریان به کارگردانی مجید ستایش و دیدار رئیس صدا و سیما با جامعه روحانیت مبارز و یادداشت بر فیلم "صعود به کی 2" در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

* اردلان شجاع کاوه درباره نگاه خود به طنز گفته: "به نظر من برای مردم فهیم باید طنز فهیم ساخت و برای رسیدن به این طنز باید یک هدفمندی و علاقه در ابتدا وجود داشته باشد. من باید به کاری که می کنم علاقه و ایمان داشته باشم تا حاصلش چیزی شود که مخاطبم راضی باشد. بنابراین علاقه و احساس دین به مخاطب به نوعی مکمل یکدیگر هستند. حتی می توان با ارائه کارهای طنز روان شناسی شخصیت های مختلف را نقد کرد."

"همشهری" در صفحه تجسمی می پردازد به گزارشی از برگزاری کنسرت بین المللی الگوپذیری از معماری سنتی برای دستیابی به معماری امروز و یادداشتی درباره چهارمین جشنواره بسم الله. گفتگو با ابوالقاسم طالبی کارگردان "دست های خالی" در صفحه سینما، گفتگو با علی عمرانی بازیگر تئاتر و تلویزیون و یادداشتی بر موسیقی مجموعه های کره ای و ژاپنی در صفحه تلویزیون و نهایتاً تقدیر از استاد ملاکمال خان با حضور شجریان، آغاز داوری آثار جایزه جهانی ادیان توحیدی، ریشه کنی فقر با فیلم "گاو" و اخبار کوتاه از میلان کوندرا، فخیم زاده، رشیدی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

* علی عمرانی در بخشی از حرف هایش گفته: "شاید یکی از دلایل سکوتم این است که من بازیگرم و اگر حرفی برای گفتن داشته باشم باید در صحنه تئاتر یا مقابل دوربین و میکروفن به نمایش بگذارم. حرفه من حرف زدن نیست. مطمئناً حرف زدن یا حرف نزدن من چیزی به این حرفه اضافه و یا از آن کم نمی کند. قضاوتی که درباره هنرپیشه ها و کارگردانان می شود بابت این نیست که چه حرف هایی می زنند، برای این است که چه اثر هنری خلق می کنند."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می پردازد به دفاع کیارستمی از سینمای جشنواره ای، تجلیل از راوی ترانه های بلوچ در مجموعه آسمان، یادداشتی از احمد مسجدجامعی، معرفی فیلم "ژانی گه ل" جمیل رستمی به عنوان نماینده عراق به اسکار و برپایی پروژه ویدئو آرت "همزاد" در مان هنر نو.

* عباس کیارستمی در جلسه مطبوعاتی پس از نمایش فیلم "آ.ب.ث آفریقا" گفته: "بعد از نقدهایی که درباره فیلم هایم خواندم فهمیدم که من دشمنی ندارم بلکه نحوه نگاه کردن ما به سینما با هم فرق می کند. مخالفان سینمای من حق دارند این فیلم ها را نپسندند وگرنه من هیچ گرفتاری و مشکلی با مخالفان فیلم های خود ندارم و فکر می کنم مخالفت ها با من نیست، با فیلم های من است."

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به مطلبی درباره فیلم "مندرلی" به بهانه اکران در تهران، "آقای وودکاک" کریگ گیلسپی از نگاه منتقد شیکاگو سان تایمز و "الیزابت: دوران طلایی" شکار کاپور از نگاه ورایتی. گزارش نمایشگاه "جلوه های هنر معاصر در ایران"، برگزاری جلسه نقد و بررسی مستند عباس کیارستمی، معرفی 63 فیلم بخش اسکار خارجی، گزارش سه روز اول جشنواره لندن و معرفی میلان کوندرا به عنوان چهره روز و تله فیلم "اخراجی" مهدی کرمپور به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی آمده است.

* در نقدی بر فیلم "مندرلی" آمده: "لارس فن تریر فیلمسازی از نوع خودش است. فیلمسازی که هر کجا هست نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. فیلم مثل تئاترهای برشتی با نریشن روی تصاویر داستان توسط راوی روایت می شود و شامل هشت فصل است. هر فصل یک عنوان دارد و قواعد فاصله گذاری با تماشاگر را حفظ می کند. در تصاویر فیلم بیش از آنکه خانه یا دیواری داشته باشیم، فضاهای سیاه و خالی داریم و با کمک صدایشان آنها را تصور می کنیم."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به گفتگو با ان انرایت برنده جایزه بوکر 2007، گپی با وی و گزارشی جلسه نقد و بررسی فیلم مستند "آ. ب. ث آفریقا" عباس کیارستمی. برگزاری همایش بررسی موسیقی سیستان و بلوچستان و بزرگداشت ملاکمال خان، برگزاری جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر، راه اندازی سایت "پل ادبی" و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به رعایت نشدن اصول اخلاقی دلیل شکست سینمای آمریکا در جهان، اعتراض سینماداران به گرانی تبلیغات شهری، اکران فیلم کمدی "رفیق بد" عباس احمدی مطلق از نهم آبان، لغو کنسرت شجریان در تبریز، معرفی نامزد عراق به اسکار و یادداشت درباره مجموعه "اغماء".

"سرمایه" در صفحه هنر می پردازد به ریشه کنی فقر با فیلم "گاو"، گزارش جلسه نقد و بررسی مستند عباس کیارستمی، برگزاری همایش هنر و فرهنگ اقوام ایرانی و تشریح دلایل برپایی نمایشگاه پژوهشی هنر معاصر ایران.