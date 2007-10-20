انتخاب سرمربی موقت برای تیم ملی بی معنی است / بلاتکلیفی تیم ملی جبران ناپذیر است

دکتربیژن ذوالفقارنسب با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: وضعیت بلاتکلیف تیم ملی مطمئنا به صلاح فوتبال کشورنیست و این شرایط آینده تیم ملی را برای حضور درجام جهانی تهدید می کند.

ذوالفقارنسب اضافه کرد: وضعیت نامشخص رئیس فدراسیون فوتبال باعث شده تا تیم ملی نیز در بلاتکلیفی باشد و امیدوارم انتخابات تیم ملی در تاریخ جدید برگزار شود تا فوتبال کشور نیز از وضعیت موجود خارج شود.

مربی فوتبال کشور در خصوص انتخاب سرمربی موقت برای تیم ملی تا زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: انتخاب سرمربی موقت بی مفهوم است و در شرایطی که تیم ملی بازیهای مهم مقدماتی جام جهانی را در پیش دارد باید تیم ملی با یک برنامه ریزی مناسب کار را برای حضورپرقدرت در بازیهای مقدماتی جام جهانی آغاز کند.

ذوالفقارنسب درخصوص احتمال حضور وی درکادرفنی جدید تیم ملی اظهار داشت: تاکنون هیچگونه صحبتی در این زمینه با بنده مطرح نشده و از چنین موضوعی بی اطلاعم. بنده سالها در مقاطع مختلف و حتی در بحرانی ترین شرایط مسئولیت تیم ملی را پذیرفتم اما در مقطع کنونی در صورتی که چنین پیشنهادی دریافت کنم باید در این زمینه بطور کامل مطالعه کنم و با بررسی تمامی جوانب کار در این زمینه تصمیم بگیرم. آنچه مسلم است پذیرفتن مسئولیت تیم ملی وظیفه دشواری است و با وجود اینکه آرزوی هرمربی حضور بر روی نیمکت تیم ملی است ولی هرگز در این زمینه بدون مطالعه و تحقیق تصمیم نخواهم گرفت.