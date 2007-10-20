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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۹:۴۰

نخستین جت 100 درصد زیستی جهان به پرواز در آمد

نخستین جت 100 درصد زیستی جهان به پرواز در آمد

نخستین جت صد در صد مبتنی بر استفاده از سوخت دیزل زیستی جهان با موفقیت آزمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جت نظامی L-29 اخیرا نخستین پرواز موفقیت آمیز خود را بر فراز صحرای نوادا در آمریکا پشت سر گذاشت.

این جت نظامی که به وسیله دو خلبان به نام های کارول سوگارل و داگلاس رودانت به پرواز درآمد در حالی به ارتفاع خیره کننده 17 هزار فوتی رسید که کوچکترین خللی در عملکرد پروازی آن مشاهده نشد و این درحالی بود که از سوخت صد در صد زیستی استفاده می کرد.

در حال حاضر جت هایی که با استفاده سوخت های رایج هواپیمایی پرواز می کنند در حین انجام کار با افت محسوس در عملکرد پروازی خود مواجه می شوند.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، این آزمایش بر روی هواپیمایی صورت گرفت که چند منظوره بوده و با انواع سوخت ها به پرواز در می آید.

به گفته کارشناسان اهمیت این دستاورد آنجا مشخص می شود که در جریان پرواز یک هواپیما از لندن به نیویورک بالغ بر 4/1 تن آلایندگی کربنی به ازای هر مسافر تولید می شود. این آلایندگی به جز  نیتروژن مونوکسید است که در هوا منتشر می شود.

کد مطلب 571144

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