ارتقای سطح آموزش؛ راهکاری برای مبارزه با افراط گرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عبدالحکیم لاته مدیر یکی از مدارس اسلامی مدرن در جنوب تایلند گفت: افراط گرایی و جداییطلبی تنها از راه برقراری تعادل در آموزش، فرصتهای اقتصادی و سیاست ریشهکن میشود که ما در این مدارس راهکار آموزش را در پیش میگیریم .
وی در این مدارس اسلامی، علاوه بر کاربرد برنامه ملی، کشور بودایی تایلند از برنامه دینی خود نیز استفاده میکند و برای آموزش از آموزگاران شایسته بهره مند می شود. تلاشهای این مدیر با قبولی 90 درصد از داوطلبان در امتحان دانشگاه و ادامه تحصیلات آنها پاسخ داده شد.
سه استان جنوبی تایلند از سال 2004 مقر ایجاد ناامنی در این کشور بوده که طی مناقشههای آن 2 هزار و 300 نفر جان خود را از دست دادهاند و بسیاری از تحلیلگران فقر و عدم توسعه اقتصادی را عامل این ناآرامیها میدانند.
عبدالحکیم یادآور شد: مدارس اسلامی امروز با باورهای نادرستی که به خشونت و افراطی شدن دانش آموزان منتهی میشود مبارزه میکنند. درحال حاضر صدها مدرسه مدرن اسلامی در منطق جنوبی کشور فعال است که دهها هزار دانش آموز در آن تحصیل میکنند. بسیاری از این مدارس برنامه درسی خود را با توجه به برنامه درسی ملی به روز کردهاند اما آموزش دین هنوز هم بخش گسترهای را از این برنامه تشکیل میدهد.
مقامات و دانش آموزان این مدارس تأکید کردهاند هیچ کدام از دانشجویان یا آموزگاران مدارس اسلامی خشونت را راهی برای رسیدن به اهداف و آرمانهای خود تلقی نمیکنند.
مسلمانان بیش از 5 درصد جمعیت تایلند را تشکیل داده و اغلب نسبت به رفتارهای تبیعیض آمیزی که اعمال می شود، اعتراض دارند .
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