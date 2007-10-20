آموزش صحیح کودکان مسلمان عاملی برای زندگی راحت در جوامع غیراسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن، محمد بن عجیبا امام مسجد آمستردام هلند از مسلمانان این کشور خواست در تربیت فرزندان خود بسیار کوشا بوده و به این منظور از شیوه تربیت اسلامی بهره مند شوند.

وی افزود: بازگشت به شیوه تربیت اسلامی و استفاده از آموزه‌های اسلام در تربیت فرزندان، عاملی مؤثر در تعامل و برقراری ارتباط با فرزندان به شمار می رود.

امام مسجد آمستردام تعامل با فرزندان را در سایه دو فرهنگ اسلام و هلند عاملی مهم خواند و گفت: ارائه آگاهیهای لازم به کودکان و اطلاع دادن به آنها بستری را فراهم می آورد تا کودکان نسبت به خطرات مختلف آگاه شده و از بسیاری مسائل مطلع شوند تا زندگی در یک جامعه اسلامی به سهولت برای آنها ممکن و امکانپذیر شود.

وی از والدین خواست تا از همان کودکی روح آنها را با مبانی دین اسلام عجین کنند تا در جامعه های غیراسلامی با مشکل مواجه نشوند



