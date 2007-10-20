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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

خودکفایی در تامین خون مصرفی کشور

خودکفایی در تامین خون مصرفی کشور

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، پیش بینی کرد امسال یک میلیون و 750 هزار واحد خون دریافت شود.

دکتر حسن ابوالقاسمی، با اعلام این خبر که در تامین خون مصرفی کشور، به خودکفایی رسیده ایم، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر، از نظر تولید فرآورده‌ های خونی نیازمند دیگر کشورها هستیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اینکه پیش بینی می شود یک میلیون و 750 هزار واحد خون تا پایان امسال دریافت شود، افزود: از این میزان، بیش از 4 میلیون فرآورده خونی تولید می ‌شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر فقط درحدود 3 درصد خون دریافتی در کشور به صورت خون کامل استفاده می شود، گفت: این میزان خون نیز برای مواردی مثل تعویض خون نوزادان است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: مابقی خون دریافتی، به فرآورده‌ های خونی تبدیل می ‌شود.

کد مطلب 571148

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