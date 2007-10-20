به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا، بهاءالدین خرمشاهی - حافظ پژوه و قرآن پژوه - ضمن اعلام این مطلب گفت: امروزه برای به بار نشستن پژوهش حقیقی و تحقیق دقیق در هر موضوع نیازمند منابع و ماخذ درباره آن موضوع هستیم؛ به واقع مقدمه و لازمه پژوهش‌های ادبی، گردآوری این گونه منابع است و به اعتقاد من نشریه‌هایی با ترتیب انتشار سه ماهه و شش ماهه می توانند جای خالی فهرست نگاری و انعکاس پژوهش‌های متمرکز بر آثار مولانا را تعدیل سازند.

وی با تاکید بر این که هنر اصیل در برابر زمان تباه و کهنه نمی‌شود، به اجراهای متعدد معاصر از نمایشنامه‌های یونان باستان و همچنین حجم عظیم اقتباس‌ها، نمایشنامه‌ها و آثار تحقیقی بر داستان‌های شاهنامه اشاره کرد و گفت: انتشار فصلنامه‌های ویژه آثار مولانا در ایران می‌تواند منعکس کننده همه تلاش‌های هنری و تحقیقی برگرفته از آثار مولانا در سراسر جهان باشد و به مدد پژوهشگران آینده بیاید.

خرمشاهی با اشاره به «کتاب شناسی مولانا» با تدوین و تنظیم ماندانا صدیق بهزادی، اضافه کرد: این کتاب شناسی که ویرایش اول آن در سال 1351 با عنوان کتابنامه مولوی منتشر شده و با حجمی قریب به 150 صفحه محدود به فهرست کتاب‌های چاپی بوده، در سال 1380 در 600 صفحه گردآوری فهرستی از تمامی آثار مولانا اعم از چاپی، خطی و مقاله‌ها به همه زبان‌های موجود را به همراه فهرستی از شرح حال و نقد آثار مولوی به دست می‌دهد. در واقع همین اثر نشان می‌دهد که در این 30 سال چقدر کار متنوع به هر زبانی پیرامون مولانا انجام شده است که می‌تواند منبع مناسبی برای هل تحقیق قلمداد شود.

این محقق ادبی با اشاره به ترجمه‌های متعدد از آثار مولانا در جهان غرب گفت: چند سالی است که در دنیای غرب شاهد پدیده‌ای با عنوان New Age یا بازگشت به معنویات هستیم و می‌بینیم که غربی‌ها به یکی از بزرگ ‌ترین عارفان جهان یعنی مولانا توجه دارند. ترجمه آزاد از اشعار مولانا که تا دو سال گذشته رکورد یک میلیون نسخه را شکسته است، حاکی از همین حرکت قابل تامل است.

گفتنی است کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا از ششم تا دهم آبان ماه امسال در تهران، تبریز و خوی برگزار خواهد شد.