دبیر جایزه شعر خبرنگاران: ناشران با جوایز ادبی همکاری کنند / انتشار کتب شعر کاهش یافته است

محمد هاشم اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تاکنون شاعرانی از شهرهای مختلف آثار خود را به دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران فرستاده اند و این امر نشان می دهد که یکی از اصلی ترین اهداف ما - که توجه به شهرستان هاست - تحقق یافته است.

وی اضافه کرد: با این وصف، می توان از برخی ناشران که در حوزه شعر فعالیت می کنند ابراز گلایه کرد که درخصوص ارسال آثار منتشر شده به جشنواره کوتاهی می کنند و همچنان خودمان باید پیگیر آثار چاپ شده از آنها باشیم. درواقع خود شاعران حساسیت بیشتری نسبت به ناشران دارند که همین جا از آنها می خواهم نسبت به ارسال دفترهای شعری که با مشخصات جایزه همخوانی دارد اقدام کنند.

دبیر جایزه شعر خبرنگاران تصریح کرد: البته شاید اطلاع رسانی ما نیز قوی نبوده و خیلی از شهرهای دوردست متوجه مسابقه نشده باشند اما این اتفاق تازگی ندارد. قبلا در جایزه کارنامه هم شاهد بودیم که این حساسیت وجود نداشت و خود دبیرخانه باید کسی را برای پیگیری آثار منتشره مشخص می کرد.

اکبریانی آثار ارسالی به جایزه را نسبت به سال قبل کمتر دانست و افزود: با وجودی که نمی توان بطور قطعی در این باره اظهارنظر کرد ولی کاملا محرز است که چاپ کتب شعر نسبت به پارسال افت کرده است. ما نسبت به سال گذشته با کاهش 30 تا 40 درصدی آثار ارسالی به جایزه مواجهیم و با ناشران هم که در این باره صحبت می کردم اذعان داشتند که تعداد کتب نسبت به سال قبل افت کرده است.

این شاعر و روزنامه نگار درخصوص زمان بندی و شرایط جایزه شعر خبرنگاران گفت: مهلت اولیه تا آخر شهریور بود که تا پایان آبان تمدید شد. ضوابط نیز طبق اعلام قبلی شامل فارسی بودن اثر، انتشار در داخل کشور و چاپ اول بودن است که براین اساس شاعران خارج از کشور را هم که کتابشان در سال 85 در ایران منتشر شده باشد دربر می گیرد.

اکبریانی درباره تعطیلی برخی جوایز ادبی نیز خاطرنشان کرد: بر این اعتقادم که با وجود همه سرخوردگی ها که در میان نویسندگان و متولیان جوایز هست، اگر اراده مشخصی وجود داشته باشد قطعا امکان برگزاری جایزه نیز وجود دارد. بر این باورم که برگزاری جوایز با همه نقایص و کمبودها، بهتر از عدم برگزاری است. به هرحال تعطیلی جوایز به شعرا و نویسندگان جوانی که در شهرستان ها هستند لطمه بیشتری وارد می کند و انگیزه های آنان را خدشه دار می کند. بنابراین تحت هر شرایطی باید برای سرپا نگه داشتن جوایز کوشید.