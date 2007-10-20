تهران قهرمان جام دوستی تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت های تکواندو تحت عنوان جام دوستی و به مناسبت چهلمین سال دوستی ایران و کره جنوبی به مدت دو روز با حضور 223 تکواندوکار درقالب 29 تیم از 27 استان برگزار شد که در پایان تیم تکواندو تهران که چندی پیش عنوان قهرمانی المپیاد ایرانیان را کسب کرده بود، یک بار دیگر با کسب سه مدال طلا و 45 امیتاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم تهران به عنوان قهرمان این رقابتها از سوی فدراسیون به تورنمنت بین المللی کره جنوبی اعزام خواهد شد.

بعد از تهران، کرج با یک طلا، یک نقره و دو برنز در مجموع با 44 امیتاز نایب قهرمان شد و اصفهان با دو طلا و یک نقره و با 41 امتیاز در جای سوم ایستاد . تیم های توابع تهران و گیلان نیز عناوین بعدی را کسب کردند. جام اخلاق نیر به تیم اردبیل اهداء شد.

در روز پایانی این مسابقات تکواندوکاران اوزان زوج مبارزات خود را برگزار کردند که نتایج زیر به دست آمد:

وزن دوم: (58- کیلوگرم)

1-عباس شیخ زاده (کرج) 2- رضا نادریان(اصفهان) 3- عباس زکاله(کردستان) و اصغر قهرمانی(آ.شرقی)

وزن چهارم: (67- کیلوگرم)

1- احمد رهمنا (گیلان) 2- مصطفی لیریایی(لرستان) 3- فرشاد جروقی(آ.شرقی) و محسن عزیز منش(ایلام)

وزن ششم: (78- کیلوگرم)

1-حامد محمد پور(اصفهان) 2- وحید عبدالهی(کرج) 3- محمد داسه پور(خوزستان) و پیام قبادی(توابع تهران)

وزن هشتم: (84+کیلوگرم)

1- حسن تاجیک (تهران) 2- حسن بقا بوستانی(گیلان) 3 فرشاد صالحی(کرج) و محمد علی مومنی(فارس)