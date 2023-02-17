دشمن نهاد خانواده را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح جمعه در همایش پویش ملی لبخند مادری اظهار کرد: وجود و حضور مادر موجب تداوم معنوی و روانی برای فرزندان شده تا از پشتوانه‌های معنوی بهره گرفته و رشد سالمی داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه دین ما جایگاه و ارزش خاص برای مادران و همسران قائل شده است، افزود: ارزش یک زن در مادر بودن وی است زیرا عظمت یک زن را دو برابر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا و مظلومیت دین اسلام و تبلیغات سو دشمنان و زنده به گور کردن دختران در دوران جاهلیت همین بس که در چنین دورانی پیامبر اسلام با پیام ارزش گذاری به زن آمد تا این دنیا تغییر یابد.

حسین نژاد گفت: امروز دشمن نهاد خانواده و جایگاه مادری را نشانه گرفته تا از این طریق جامعه را به نابودی بکشاند.