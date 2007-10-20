عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- بلاروس سال آینده ساخت نیروگاه هسته ای خود را به مناقصه می گذارد.

- آمریکا از آگوست آینده، 18 هزار نظامی جدید به عراق اعزام می کند.

- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، باردیگر عربستان را یکی از متحدان مهم خود در آنچه مبارزه با تروریسم توصیف کرد، دانست.

- نیروی هوایی ارتش آمریکا 70 نفر از پرسنل خود را درماه گذشته به علت حمل تصادفی 6 بمب اتمی برفراز خاک آمریکا با یک فروند بمب افکن "بی 52 " مقصر شناخت و مجازات کرد.

- دبیرکل سازمان ملل متحد از حمله احتمالی ترکیه به شمال عراق ابراز نگرانی کرد.

- جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، دخالت نظامی ترکیه را در ایالت کردستان عراق بعید دانست.

- وزیر جنگ اسرائیل با دبیرکل سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران و تحولات لبنان و اسرای اسرائیلی گفتگو کرد.

- "برنارد کوشنر" وزیر امورخارجه فرانسه شب گذشته برای انجام مذاکراتی با مسئولان لبنانی وارد بیروت شد.

- کمیسر اتحادیه اروپا در روابط خارجی پایان ماه جاری میلادی اکتبر به مصر می رود.



- ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای رایزنی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران با مقامهای فرانسوی و انگلیسی به لندن و پاریس سفر می کند.



- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ، روابط خود با ایران و سوریه را عادی توصیف کرد.