به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ها شرایطی را به وجود می آورند که تعداد آثار بیشتری تولید شوند. تئاتری ها نیز که همواره علاقمند فعالیت و کار کردن هستند، با وجود دغدغه خاطر از سرنوشت نهایی اثرشان، خود را برای حضور در این جشنواره ها آماده می کنند. این موضوع به معنی افزایش تعداد نمایش هایی است که در طول سال آمادگی اجرا پیدا می کنند و به دنبال سالن مناسبی می گردند.



از سوی دیگر، تعداد سالن های استاندارد و مناسب برای اجرای نمایش در کشور بسیار اندک است؛ به گونه ای که طی چند سال گذشته بارها و بارها، هنرمندان و کارشناسان تئاتر بر این مشکل تاکید کرده اند. هر از گاه نیز مسئولان قول هایی داده اند و راهکارهایی در پیش گرفته اند، اما این مشکل اساسی و جدی همچنان برای تئاتر به قوت خود باقی است.



با این توضیح جشنواره ها نه تنها کمکی به رونق تئاتر نمی کنند، بلکه مشکلات این بخش را افزایش می دهند. به این خاطر که تعداد نمایش های منتظر برای اکران در طول سال به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر، کارگردان های جوان تئاتر را به خاطر اجرا نشدن اثرشان دچار ناامیدی می کند که باعث کاهش فعالیت و برخی اوقات حتی توقف کامل فعالیت های تئاتری شان می شود.



نگاهی به تعدد جشنواره ها طی ماه های مهر تا بهمن امسال این موضوع را بیشتر نشان می دهد؛ جشنواره تئاتر خیابانی از 25 تا 28 مهر در مریوان برگزار می شود. با فاصله کوتاهی، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از 6 آبان کار خود را در اصفهان آغاز می کند.



جشنواره کانون های نمایشی که بر اساس برنامه ریزی قرار بود در آبان ماه برگزار شود، با توجه به ترافیک موجود در برگزاری جشنواره ها ترجیح داده است کار خود را از اوایل آذر امسال در تهران آغاز کند. جشنواره تئاتر رضوی با کمتر از دو هفته فاصله، در قالب دو بخش تعزیه و آیین های نمایشی در تهران و بخش صحنه ای در بجنورد از نیمه آذر به فعالیت می پردازد.



جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان از 16 تا 24 آذرماه در تهران برگزار می شود و جشنواره تئاتر ماه نیز از 21 آذر نمایش های شرکت کننده را در تهران بر صحنه می برد. از نیمه دوم دی ماه نیز جشنواره تئاتر فجر شروع به کار می کند و جشنواره عاشورائیان در مدت زمانی کوتاه از اتمام این جشنواره و با آغاز ماه محرم در اوایل بهمن در گرگان برگزار می شود. طی این مدت گردهمایی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس نیز آذر ماه در رامسر برپا خواهد شد.



برگزاری هشت جشنواره و یک گردهمایی در مدت زمانی حدود 5 ماه، آمار بسیار عجیبی است. در بسیاری از کشورهایی که تئاتر یکی از هنرهای پرمخاطب محسوب می شود و از امکانات و شرایط اجرایی خوبی برخوردار است در سال حداکثر یک تا سه جشنواره برگزار می شود که البته از اعتبار خاصی برخوردارند و به رشد کیفیت تئاتر کشورشان کمک می کند.



توجه بیش از اندازه به برپایی جشنواره ها ایراد مهم دیگری که دارد، صرف هزینه های زیادی است که در عمل هیچ بازدهی ندارد. به این خاطر که جشنواره ها در نهایت چند سکه به گروه های برگزیده می دهند و مقداری بودجه برای آماده سازی هر کدام از نمایش ها هزینه می کنند، اما در نهایت بسیاری از این گروه ها حتی رنگ اجرای صحنه ای را نمی بینند و همه چیز به چند اجرای جشنواره ای ختم می شود.



در حالی که اگر برگزار کنندگان جشنواره ها بر اساس سیاستگذاری حساب شده فرهنگی کنار هم قرار بگیرند و همین هزینه ها را برای ساخت سالن صرف کنند و در این زمینه از حمایت کنندگان مالی نیز کمک بگیرند، نتیجه کار بسیار رضایت بخش تر خواهد بود. اتفاقی که در سینما - هر چند بسیار محدود - افتاده است و مجتمع های فرهنگی - تجاری ساخته می شود که حاصل همکاری بخش خصوصی و دولتی است.



مشکل کمبود سالن و تعارض آن با تعداد جشنواره ها وقتی خود را بیشتر نشان می دهد که وقتی در تهران - به عنوان با امکانات ترین نقطه کشور - تئاتر شهر به منظور بازسازی تعطیل می شود، در عمل تئاتر را به تعطیلی می کشد. چون گروه هایی که برای اجرا در تئاتر شهر برنامه ریزی کرده اند، هیچ جایگزین دیگری برای اجرا ندارند. این اتفاق خاموشی تئاتر در مدت زمانی بیش از یک ماه را به وجود می آورد. در شهرستان ها که شرایط از این هم نامناسب تر است.



نکته قابل توجه اینکه تمامی برگزار کنندگان جشنواره هایی که به آنها اشاره شد، نهادهای دولتی هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز برپایی چنین مراسمی را به آنها می دهد؛ اما مدیران ارشاد با آنکه از مشکل کمبود آزار دهنده سالن های نمایشی در کشور اطلاع دارند، هیچ اقدامی برای جمع آوری این بودجه ها و توجه به زیرساخت های تئاتری کشور انجام نمی دهند.