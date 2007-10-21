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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۹:۲۵

تولید ماهی سفید در کشور افزایش می یابد

تولید ماهی سفید در کشور افزایش می یابد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور گفت: با اجرای طرح های تحقیقاتی مهم، تولید ماهی سفید در سطح کشور افزایش خواهد یافت.

علی اصغرخانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: پروژه جامعی با هدف افزایش تولید از محل صید در دریا و پرورش سطح تولید ماهی سفید از دو هزار به 16 هزار تن در حال انجام است.

وی، اعتبار اجرای این پروژه مهم را حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح تحقیقاتی، ماهی سفید به صورت آسان در دسترس همه مردم قرار خواهد گرفت.

 

خانی پور همچنین خاطرنشان کرد: این پژوهشکده متولی اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ارزیابی ذخایر ماهی در دریا، بهداشت، بیماری های آبزیان، ژنتیک اصلاح نژاد، تکنولوژی فرآورده های شیلاتی و استعدادیابی مکان های مناسب برای آبزی پروری در کشور است.

 

وی یادآور شد: عمده فعالیت های این پژوهشکده اجرای طرح های تحقیقاتی در هشت استان کشور مناطق شمال و جنوب است.

 

خانی پور عنوان کرد: این مرکز 80 سال سابقه، 156 نفر کارمند، 82 نفر پرسنل تحقیقاتی و 28 عضو هیئت علمی  دارد.

 

وی بیان داشت: این مرکز به رغم اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی آبزی پروری آب های داخلی، پروژه های تحقیقاتی با اعتبارات  بانک جهانی در زمینه جلوگیری از انقراض برخی گونه های ماهی نیز فعالیت دارد.

 

این مسئول ادامه داد: هدف اصلی این پژوهشکده افزایش تولید در واحد سطح آبزیان در کشور از طریق ایجاد تنوع گونه ای و بهره برداری از تمامی منابع غذایی است.

کد مطلب 571163

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