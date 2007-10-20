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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۴

لباس هوشمند با قابلیت شارژ تجهیزات الکتریکی ساخته می شود

لباس هوشمند با قابلیت شارژ تجهیزات الکتریکی ساخته می شود

دانشمندان لباس هوشمندی می سازند که از قابلیت منحصربفردی نظیر امکان وارد کردن دوشاخه تجهیزات الکتریکی به آن برای شارژ کردن آنها برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا (CSIRO) بودجه هنگفت 4/4 میلیون دلار استرالیا را دریافت کرده تا ایده ساخت چنین لباس هایی را به واقعیت تبدیل کند.

دکتر آدام بست، دانشمند برجسته و محقق اصلی سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا در این پروژه گفت: ما به دنبال آن هستیم تا فناوری های هوشمند را وارد صنعت تولید پوشاک کرده و از سیستم هایی نظیر مواد هادی به عنوان باتری، تجهیزات ذخیره سازی انرژی لرزشی و سیستم مدیریت الکتریسیته برای راه اندازی و شارژ تجهیزات الکترونیکی استفاده کنیم.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، دکتر بست ادامه داد: این لباس ها از نظر ظاهر هیچ تفاوتی با لباس های معمولی ندارند اما در درونشان قابلیت های فوق العاده و منحصربفرد نهفته است.

در این لباس جدید سیستم ذخیره سازی انرژی به گونه ای درنظر گرفته می شود که با به حرکت در آمدن لباس و بخش های مختلف آن، لرزش های به وجود آمده جمع آوری شده و به باتری قابل شارژی منتقل می شود تا در نهایت از انرژی الکتریکی ذخیره سازی شده برای شارژ و فعال کردن تجهیزات الکتریکی استفاده کرد.

کد مطلب 571164

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