لباس هوشمند با قابلیت شارژ تجهیزات الکتریکی ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا (CSIRO) بودجه هنگفت 4/4 میلیون دلار استرالیا را دریافت کرده تا ایده ساخت چنین لباس هایی را به واقعیت تبدیل کند.

دکتر آدام بست، دانشمند برجسته و محقق اصلی سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا در این پروژه گفت: ما به دنبال آن هستیم تا فناوری های هوشمند را وارد صنعت تولید پوشاک کرده و از سیستم هایی نظیر مواد هادی به عنوان باتری، تجهیزات ذخیره سازی انرژی لرزشی و سیستم مدیریت الکتریسیته برای راه اندازی و شارژ تجهیزات الکترونیکی استفاده کنیم.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، دکتر بست ادامه داد: این لباس ها از نظر ظاهر هیچ تفاوتی با لباس های معمولی ندارند اما در درونشان قابلیت های فوق العاده و منحصربفرد نهفته است.

در این لباس جدید سیستم ذخیره سازی انرژی به گونه ای درنظر گرفته می شود که با به حرکت در آمدن لباس و بخش های مختلف آن، لرزش های به وجود آمده جمع آوری شده و به باتری قابل شارژی منتقل می شود تا در نهایت از انرژی الکتریکی ذخیره سازی شده برای شارژ و فعال کردن تجهیزات الکتریکی استفاده کرد.