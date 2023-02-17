راهپیمایی ۲۲ بهمن محاسبات دشمنان را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه مهدی شهر به میزبانی مصلای این شهرستان ضمن بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم دل در گرو اسلام و انقلاب اسلامی دارند، بیان کرد: محاسبات دشمنان در این راهپیمایی نمود بارز پیدا کرد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن نمادی از لطف الهی و عنایت های امام زمان (عج) و به مثابه یک معجزه بود که دل‌ها اینگونه به سمت اسلام گرایش پیدا کرد، افزود: بعد از سختی‌هایی که مردم در گرانی‌ها و مسائل اقتصادی داشتند با حضورشان نشان دادند که همواره پشتیبان نظام هستند.

امام جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه حضور پرشور مردم در حمایت از آرمان‌های انقلاب مرهون و مدیون خون شهدای مدافع امنیت مانند آرمان علی وردی بود که مظلومانه به شهادت رسیدند، تاکید کرد: خون این شهدا بار دیگر قلوب مردم را به سمت انقلاب اسلامی متوجه ساخت.

بارانی با بیان اینکه مردم ایران در این راهپیمایی نشان دادند که الگوی مقاومت در تاریخ هستند و همه مسلمانان باید از این الگو درس بگیرند، ابراز کرد: ۲۲ بهمن روز واقعی برای ملت ایران بود که از لحاظ کیفیت و کمیت، حضوری پر افتخار را رقم زدند لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکری از مردم کردند که تا به حال از ایشان ندیده بودیم چرا که فرمودند در برابر مردم اظهار تعظیم می‌کنیم.

وی با بیان اینکه حضور مردم قلب امام زمان (عج) و رهبران انقلاب اسلامی را خوشحال کرد، گفت: مردم ما علیرغم تمام تبلیغاتی که دشمنان علیه انقلاب کرده بودند و علی رغم تمام مشکلات بار دیگر به میدان آمدند و صدای خودشان را گوش دنیا رساندند.

امام جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه مردم در روز ۲۲ بهمن برای چندمین بار وظیفه خودشان را به خوبی انجام داده و نشان دادند که پای انقلاب اسلامی و امنیت و اقتدارشان هستند و این مسئولان هستند که باید تصمیمات مؤثر برای تولید، اشتغال‌زایی، مسائل اقتصادی مردم و معیشت و … بگیرند، افزود: حضور مردم بار دیگر رسالت مسئولان ما را دشوار تر کرد.