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۲۸ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۲۶

امام جمعه قم:

حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن پاسخ دندان شکنی به دشمنان بود

حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن پاسخ دندان شکنی به دشمنان بود

قم- امام جمعه قم حضور گسترده مردم در مناطق مختلف کشور در راهپیمایی حماسی ۲۲ بهمن را پاسخی دندان شکن به براندازان نظام توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی درخطبه های نماز جمعه این هفته قم فرا رسیدن بعثت پیامبر اسلام را تبریک گفت و از جمله مهمترین رسالت‌های پیامبر اکرم اشاعه مکارم اخلاق برشمرد.

امام جمعه قم گفت: تنها راه نجات از گمراهی و فساد و خونریزی در پرتو اخلاق صحیح و ترکیه نفس محقق خواهد شد و باید از خداوند بخواهیم ما را با اخلاق محمدی زینت بخشد.

وی با اشاره به حماسه ۲۲ بهمن امسال گفت: حضور گسترده مردم در تمامی مناطق کشور پاسخ دندانشکنی بود برای کسانی که به دنبال براندازی نظام اسلامی بودند.

آیت الله سعیدی افزود: این افراد باید تا مدت‌ها در تحیر و حیرت این حماسه و حضور مردمی فرو بروند و پیام مردم به این مستکبران و مزدوران آنان این بود که ملت ایران تا پای جان برای حراست از نظام اسلامی ایستاده است و با این فتنه‌ها از شجره طیبه انقلاب اسلامی که با خون هزاران شهید به ثمر نشسته دست بر نخواهند داشت.

خطیب جمعه قم افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز اظهار داشتند، از مصاحبه‌های مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال آشکار بود که آنان با تحلیل به راهپیمایی آمده بودند و از آنجا که ملت درک کرده بودند آمریکا از حضور آنان می ترسد در صحنه حاضر شدند و حمایت خود را از جمهوری اسلامی نشان دادند و ۲۲ بهمن تنها برای یادآوری حماسه تاریخی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نیست بلکه به منزله یک فریضه سیاسی و الهی است.

وی با اشاره به حضور افرادی که برای اولین بار در راهپیمایی امسال حضور یافتند افزود: کسانی اظهار می‌کردند ما تا به حال در راهپیمایی شرکت نکرده بودیم که امسال به خاطر حساسیت‌ها شرکت کردیم.

وی‌گفت: ملت ایران همیشه و در همه صحنه‌ها ثابت کردند که پای کشور، انقلاب، نظام اسلامی، استقلال، امنیت و اقتدار و همچنین اطاعت از رهبری ایستاده اند و این مسئولان هستند که باید با پایبندی هرچه بیشتر به آرمان‌های انقلاب اسلامی و با ایجاد شفافیت در امور، گرفتن تصمیمات اساسی و مؤثر در راستای پیشرفت کشور، اهتمام جدی در تولید و به کارگیری متخصصان متعهد، نخبگان و جوانان در تمامی امور کشور، گسترش دیپلماسی اقتصادی در کشورهای مختلف، حذف واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی، اشتغال زایی، تسهیل ازدواج جوانان، ارتقا فرهنگ و معیشت و تلاش بیشتر برای تولید و حمایت مؤثر از دانش بنیان‌ها، تلاش مؤثر برای رفع تحریم‌ها، با مردم و در بین مردم زندگی کردن، تفکر و عمل جهادی، حذف مدیران و مسئولان کم توان، گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، به رسمیت شناختن تمامی گرایش‌ها و سلایق وفادار به انقلاب اسلامی، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و به موقع در خصوص اقدامات انجام شده، ایجاد انقلاب اداری و عمل به وعده‌های داده شده، از جمله مسائلی که طعم شیرین پیشرفت و سربلندی کشور را به مردم می‌چشاند.

تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به سفر آیت الله رئیسی به کشور چین ابراز داشت: این سفر در راستای تلاش جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش روابط با شرکای راهبردی و منطقه‌ای بود که یکی از کارهای اساسی نظام ماست.

وی گفت: ایران و چین سابقه همکاری‌های درازمدتی با یکدیگر دارند و امیدواریم روابط و همکاری‌های دو کشور با این سفر در مسیر توسعه خود ادامه یابد.

آیت الله سعیدی ادامه داد: ایران و چین از سوی آمریکا و اروپا مورد تحریم قرار گرفتند که این امر موجب شده تا ساز و کار مشترکی برای رفع تحریم‌ها پیش بینی کنند و فشارهای خارجی نیز نمی‌تواند در زمینه مناسبات دو کشور مانعی ایجاد کند.

وی در خصوص حوادث مسمومیت دانش آموزان قمی در مدارس نیز گفت: پیگیری حوادث مسمومیت در مدارس قم از روزهای ابتدایی آن دنبال شده و وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت نیز سفرهای به قم برای بررسی میدانی داشتند و کمیته‌ای ویژه با حضور متخصصان، پزشکان استانی و کشوری تشکیل شده است و تجهیزات پیشرفته تشخیصی نیز برای پیگیری علت حادثه فعال شده و برای رفع نگرانی خانواده‌ها همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنند.

امام جمعه قم عنوان داشت: رسانه‌های معاند و ضد انقلاب با محوریت رسانه تروریستی اینترنشنال در حال شایعه سازی از حوادث قم مثل انتشار صدها خبر کذل دیگر از جمله نابینایی و کوری هستند که این اخبار با هدف برهم زدن آرامش روانی جامعه است که باید هوشیار بود و نباید به شایعات دامن زد که این امر موجب سو استفاده دشمنان خواهد شد.

کد مطلب 5711656

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