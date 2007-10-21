برگزاری مراسم بزرگداشت برای هنرمندان بسیار سخت است

رییس هیئت مدیره خانه موسیقی با بیان این مطلب درباره برگزاری بزرگداشت جشن امسال به خبرنگار مهر گفت : بی تردید بزرگداشت هایی که امسال برای پرویز مشکاتیان و گروه موسیقی کامکارها برگزار شد مورد تایید دوستان هنرمند در عرصه موسیقی بود ولی باید با نگاه موشکافانه ای به این بزرگداشت ها نگاه کرد.

محمد سریربا اشاره به حساسیت این موضوع گفت: در نظر داریم در سال آینده ضمن حفظ آئین بزرگداشت ، هنرمندانی از کانون های هشتگانه موسیقی اعم از آهنگسازان ، نوازنده سازهای موسیقی سنتی و کلاسیک و یا حتی سازنده های ساز را به عنوان برگزیده های هر رشته در موسیقی انتخاب کنیم.

وی همچنین درخصوص کیفیت اجرای جشن خانه موسیقی گفت : برگزاری اینگونه جشن و جشنواره ها علاوه بر ایجاد همدلی و نزدیکی بیشتر هنرمندان با یکدیگر ، حرکت مثبتی در جهت اعتلای موسیقی فاخر و ایجاد شور ، هیجان و انگیزه در بین جوانان است و به نظرمن جشن خانه موسیقی با چنین تعریفی به بهترین شکل ممکن اجرا شد.