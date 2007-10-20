تشییع 65 شهید دفاع مقدس در سالروز شهادت امام صادق(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اعلام کرد: مراسم تشییع این شهدا از ساعت 9 صبح در میدان ولیعصر (عج) همراه با عزاداری آغاز و سپس پیکرهای مطهر بسوی معراج الشهدا تشییع خواهند شد.

این شهیدان از مناطق عملیاتی شرق بصره، شلمچه، جزایر مجنون، هوالعظیم، فکه، شرهانی ، دهلران، مهران، گیلانغرب ، قصر شیرین، کردستان و شاخ شمران بدست آمده اند که مربوط به عملیات های والفجر 1 تا 4 ، مطلع الفجر ، محرم، خیبر، بدر و کربلای 5 و همچنین نبرد با عناصر ضد انقلاب در کردستان در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی می باشند که 20 تن از آنان دارای هویت و بقهی گمنام هستند.

گفتنی است، شهیدان یاد شده جمعی یگان های تیپ نبی اکرم (ص) ، 27 محمد رسول ا لله (ص)، 10 سید الشهدا (ع) ، 31 عاشورا، تیپ 40 سراب و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشند.