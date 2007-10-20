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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۷

تشییع 65 شهید دفاع مقدس در سالروز شهادت امام صادق(ع)

همزمان با سالروز شهادت مظلومانه امام جعفرصادق (ع)، پیکرهای طیبه 65 تن از شهیدان دفاع مقدس که اخیرا به دنبال تلاش های مخلصانه گروه های کمیته جستجوی مفقودین در مناطق عملیاتی جنوب، غرب و شمالغرب کشور بدست آمده است، در روز سه شنبه پانزدهم آبان تشییع می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس اعلام کرد: مراسم تشییع این شهدا از ساعت 9 صبح در میدان ولیعصر (عج) همراه با عزاداری آغاز و سپس پیکرهای مطهر بسوی معراج الشهدا تشییع خواهند شد.

این شهیدان از مناطق عملیاتی شرق بصره، شلمچه، جزایر مجنون، هوالعظیم، فکه، شرهانی ، دهلران، مهران، گیلانغرب ، قصر شیرین، کردستان و شاخ شمران بدست آمده اند که مربوط به عملیات های والفجر 1 تا 4 ، مطلع الفجر ، محرم، خیبر، بدر و کربلای 5 و همچنین نبرد با عناصر ضد انقلاب در کردستان در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی می باشند که 20 تن از آنان دارای هویت و بقهی گمنام هستند.

گفتنی است، شهیدان یاد شده جمعی یگان های تیپ نبی اکرم (ص) ، 27 محمد رسول ا لله (ص)، 10 سید الشهدا (ع) ، 31 عاشورا، تیپ 40 سراب و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

کد مطلب 571170

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