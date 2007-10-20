"چشم اسفندیار" پرسپولیس پیش چشم حریفان / دروازه بانی که مرغ می گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اصلی ترین ارکان موفقیت در فوتبال، پست دروازه است و نمونه هایی بوده که دروازه بانان یک تنه تیم های خود را فینالیست کرده اند.

گویگوچه آ دروازه بان آرژانتین درسال 1990 و اولیور کان در 2002 تیم های خود را فینالیست رقابت های جام جهانی کردند. در رده باشگاهی هم می توان به نمونه هایی همچون لمن اشاره کرد که آرسنال را فینالیست لیگ قهرمانان اروپا کرد و نیز پتر چک که چلسی قهرمانی های خود در لیگ برتر را مرهون اوست.

یک دروازه بان خوب باید واجد ویژگی هایی چون واکنش­های سریع، جایگیری­های تیزبینانه، شیرجه­های صحیح، پرش­های تماشایی و حرکات غیرقابل پیش­بینی، شروع های مجدد حساب شده و چالاک در عرصه تک به تک باشد.

اکنون باید دید دروازه بانان فوتبال ما و بویژه پرسپولیس که دروازه بان تیم ملی را درون چارچوب خود دارد چقدر واجد این صفات است. رودباریان در بازی با ذوب آهن در حالی دروازه اش باز شد که جایگیری صحیحی نداشت، در بازی با استقلال تعلل کرد و مسیر را اشتباه پیش بینی کرد و دربازی با استقلال اهواز پرش قابل وصفی انجام نداد و این منافات دارد با ویژگی هایی که یک دروازه بان، توامان باید از آنها برخوردار باشد.

استقلال اهوازی ها نیک می دانستند او شوتگیر خوبی نیست و برای همین تا قبل از گل اول ، بارها بخت خود را از روی این حربه آزمودند تا اینکه در نهایت دو بار با همین شیوه گل زدند. البته تردیدی نیست که رودباریان در حال حاضر بهترین تک به تک گیر ایران است و با این ویژگی چند بار مانع فروپاشی دروازه تیمش شده با این حال گرفتن تک به تک برای یک دروازه بان در اولویت نیست و جمع کردن شوت های از راه دور و دفع توپ های ارسالی بر روی دروازه به نقاط کور زمین، اصل هستند که رودباریان در این خصوص دروازه بان متبحری نشان نداده است

دروازه بان برای اینکه نقاط ضعف خود را برطرف کند باید تمرینات بسیاری را در دستور کار خود قرار دهد. سپ مایر بهترین دروازه بان تاریخ فوتبال آلمان برای اینکه مهارت خود را در عرصه توپگیری افزایش دهد مرغی را در زمین فوتبال فوتبال رها می کرد و سپس تلاش می­کرد با شیرجه های تماشایی پرنده را به چنگ آورد! به هر حال ، دروازه، حساس ترین منطقه برای یک تیم فوتبال است و حیات و ممات یک تیم به این نقطه بستگی دارد.

در حال حاضر تیم فوتبال پرسپولیس دراین منطقه از زمین با مشکل مواجه است و دروازه، "چشم اسفندیار" سرخپوشان به حساب می آید. این درحالی است که دیگر تیم ها بخوبی به این موضوع پی برده اند و قصد دارند تا قبل ازاینکه خود را با مدافعان پرسپولیس سرشاخ ببینند کار را دورادور یکسره کنند. پرسپولیس اگر قهرمانی می خواهد باید دروازه اش را امن کند.