همه مسئولان پیگیر رفع مشکلات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته بندر دیر با تبریک عید مبعث، اظهار داشت: پیامبر و اسلام به ترتیب به عنوان بهترین مربی و بهترین دین آمدند تا انسان را از منجلاب گمراهی به سعادت برساند.

امام جمعه موقت بندر دیر افزود: جامعه به اخلاق نبوی و وحدت دارد و گستره رسالت نبی مکرم اسلام (ص) تمام مسائل مورد نیاز برای بشریت را در برمی گیرد.

وی بیان کرد: برای تقویت تقوا در سایه انسجام به تمام ابعاد مادی و معنوی که اسلام برای ما آورده است و قرآن و نبی گرامی اسلام و ائمه تمسک کنیم.

سعیدی با تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ادامه داد: مردم در ۲۲ بهمن نشان دادند که چطور پای آرمان‌های انقلاب و اسلام حاضر به جانفشانی هستند و در شرایط نامساعد جوی به میدان آمدند و از نظام و رهبری دفاع کردند.

وی خاطرنشان کرد: تمام ملت در روز ۲۲ بهمن به میدان آمدند و با حضور خود در خیابان‌ها و این راهپیمایی مشت محکمی به دهان دشمنان اسلام زدند.

امام جمعه موقت دیر گفت: اگر می‌خواهیم تقوا را حفظ کنیم همچنان در این راه ایستادگی و مسئولین نسبت به کمرنگ کردن ارزش‌های اسلامی زودتر تصمیم بگیرند و امر با معروف و نهی از منکر را ساقط نگذارند.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک ما است و مسئولین هم در جایگاه خود هم در این دنیا و هم آن دنیا باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: امنیت اجتماعی لازمه جامعه مسلمان ما است.

سعیدی تاکید کرد: کسانی شاید گاهی دچار غفلت و کوتاهی در بحث حیا و عفاف و حجاب شده‌اند، تکرار نشود و مسئولین هم پای کار بیایند و تبیین کنند البته نیازی به قدرت قهریه نیست بلکه هدایت گری و ارشاد و تبیین در صورت لزوم اقداماتی که لازم است.

سعیدی با اشاره به بعثت پیامبر اسلام، ابراز کرد: این مناسبت را بیش از پیش پاس بداریم و پیروان نبی مکرم اسلام، مجالس باشکوه در سطح روستاها و شهرهای شهرستان برگزار کنند؛ این مناسبت‌ها است که فرزندان ما را نبوی و علوی تربیت و آماده دفاع از اسلام می‌کند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی، تصریح کرد: بساط رژیم پهلوی را قیام مردم تبریز برچید.

خطیب جمعه دیر ابراز کرد: یکی از رموز پیروزی مردم در انقلاب و تداوم آن، استقامت است، ما در نهضت حضرت امام (ره) از سال ۴۲ تاکنون رمزی به نام استقامت داریم و الان هم به ایستادگی و مقاومت نیاز داریم.

وی با اشاره با سالروز کودتای انگلیسی رضاخان، افزود: مقوله کودتاها و خیانت‌ها توسط انگلیس و ایادی استکبار در کشور ما کم نیست و تاریخ گویای این است که همواره این ددمنشان با اسلام ناب محمدی مشکل داشتند و همچنان در حال دسیسه هستند و بازگویی این تاریخ‌ها برای ما یادآوری تجربه‌ها و درس‌هایی است که لازمه کار ما است.

سعیدی با اشاره به در پیش بودن اعیاد شعبانیه، گفت: نسبت به اعیاد مختلف و شناخت شخصیت ائمه و فرزندان آنها و اعیادی که در آن قرار داریم توجه و فضاسازی لازم انجام شود.

وی با تشکر از خدمات دولت، یادآور شد: ما پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم و نگاه انقلابی برای برطرف کردن مشکلات نیازمند شناسایی آنها و به میدان آمدن مردم و مسئولین و کار کارشناسی است.

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه ما از زحمات مسئولین تشکر می‌کنیم، گفت: البته مشکلاتی نیز وجود دارد که باید رسیدگی شود.

سعیدی با بیان اینکه مردم حامی و پاسبان انقلاب هستند، گفت: مردم از مشکلات کمبود دارو، کمبودهای بیمارستان و کاهش زمان خدمات دهی درمانگاه جامع سلامت شهری دیر گلایه دارند.

وی با اعلام اینکه پیگیری‌هایی برای حل این مشکلات شده است اما مردم نتیجه می‌خواهند، عنوان کرد: چرا تصمیم اشتباه گرفته می‌شود و یا دلیل تعطیلی درمانگاه داخل شهر را درست تبیین نمی‌کنند.

امام جمعه موقت دیر خطاب به رؤسای قوا، عنوان کرد: بعضی از مسائل ۳۰ تا ۴۰ سال است که حل نشده است؛ رؤسای سه قوه بنشینند تا کی قانونی که می‌دانید به ضرر مردم است در مجلس اصلاح نمی‌شود.

وی درباره مشکلات زمین‌های مردم در شهرستان دیر، ادامه داد: بحث من با منابع طبیعی، محیط زیست، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و امثال این ادارات است، وقتی خود ما می‌گوئیم بیاید املاک خود تک برگ کنید باز دچار مشکل می‌شوند و استعلام به این اداره می‌آید نمی‌شود به آن یکی اداره نمی‌شود؛ چرا برکات انقلاب در کام مردم تلخ می‌کنید.

سعیدی با بیان اینکه این قانون‌ها با راحت ترین راهکار تسهیل می‌شود، تصریح کرد: در شهرستان دیر برای واگذاری سایت میگو و ایجاد اشتغال مشکل محیط زیست است، برای تولید و کشاورزی مشکل منابع طبیعی و محیط زیست است، برای واگذاری مسکن مشکل ملی محیط زیست و منابع طبیعی و راه و یا طرف خودش می‌خواهد خانه بسازد باز مشکلی جلوی پای او می‌اندازند.

وی با تاکید بر اینکه ما با کسی مشکلی نداریم اما مردم از ما سوال می‌کنند مگر حکومت اسلامی نیست، افزود: امیدوارم رئیس جمهور با برنامه و جدیت، ضمن پیگیری‌های فرمانداران و استاندار و مدیران کل که برای حل مردم تدبیر می‌کنند، ورود جدی کنند.

خطیب جمعه دیر با تاکید بر اصلاح قوانین دست و پا گیر مردم، بیان کرد: رئیس جمهور در سفر اخیر به استان بوشهر باید چنین مشکلاتی را حل کنند؛ مردم استان بوشهر اعتبارات برای راه و رسیدگی بیشتر به مشکلات می‌خواهند.

وی گفت: من کاری ندارم رئیس جمهور در سفر اول چه مقدار بودجه و اعتبار به سازمان تبلیغات، هیأت مذهبی و مساجد و اماکن و …تخصیص دادند اما برای تأمین روحانی که محور اصلی و اساسی برنامه‌های فرهنگی، حمایت از روحانیون، ساخت مراکز قرآنی و حمایت از برنامه‌های دینی و فرهنگی اعتبار ویژه اختصاص دهند.

امام جمعه موقت دیر تاکید کرد: خیرین پای کار هستند اما از رئیس جمهور می‌خواهیم برای بسط عدالت فرهنگی و دفاع از ارزش‌های اسلامی و قشر شبکه تبلیغ بودجه ویژه برای حمایت از برنامه‌های فرهنگی اختصاص دهند.

وی عنوان کرد: افتخار می‌کنم و تشکر می‌کنم برای ورزش، راه، مسکن و … اعتبارات بسیار زیادی در سال‌های گذشته و اخیر وارد شهرستان شده که انتظار داریم در کنار آن به بحث اعتقادات و فرهنگ دینی و شبکه تبلیغ هم توجه شود.

سعیدی با بیان اینکه مسئولین برنامه داشته باشند تا مردم دچار مشکل نشوند، تاکید کرد: همه باید پیگیر مشکلات مردم باشیم.