مهندس مهرداد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطلب فوق افزود:تغییر ساختار در این حجم وسیع نیازمند صرف هزینه،انرژی و هماهنگی زیاد است که متأسفانه در این رابطه دلیل کارشناسی قوی وجود ندارد و اجرای چنین طرحی در جامعه، سیستم حمل وتقل شهری وسایر زمینه های متبط ایجاد بحران می کند.

وی با اشاره به نقش نظارتی سازمان تاکسیرانی تأکید کرد:این طرح تاکسیرانی را از زیر سایه نظارت خارج می کند و با توجه به اینکه اتحادیه تاکسیرانی حامی رانندگان تاکسی است قطعا مردم در این رابطه متضرر می شوند چراکه سازمان تاکسیرانی با توجه به نقش خود موظف به نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی و آنهم به نفع مردم است.

مشاور عالی شهردار تهران در امور حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد:سازمان تاکسیرانی به خصوص در 3 سال گذشته در زمینه نظارت و برخورد با تخلفات تاکسی ها موفق عمل کرده است و اعلام مناسب و به موقع میزان کرایه ها با توجه به تعامل مطلوب با شورا نمونه خوبی در این خصوص است.

این کارشناس حمل و نقل و ترافیک یادآور شد: واگذاری اختیارات و مدیریت تاکسیرانی به اتحادیه ها ضمن آنکه تنها به نفع رانندگان تاکسی است، شهرداری را نیز از مصائب و مشکلات تاکسیرانی راحت می کند ولی این مردم هستند که قطعا دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد.

مهندس تقی زاده در ادامه افزود:انگیزه های واقعی این چنین طرح هایی معلوم نیست و اگر ایراد ویا مشکلی در تاکسیرانی وجود دارد بهتر است این سازمان را در این موردها توصیه و آگاه کرد و نه آنکه به فکر تغییر ساختار اساسی آن بود.