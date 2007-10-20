روسیه مترصد ورود به یک رابطه استراتژیک جدید با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی آسیا تایمز در تحلیلی نوشت : تعداد کمی از نشستهای منطقه ای مانند نشست کشورهای حوزه دریای خزر در تهران، هم از طریق رسانه ها و هم از طریق کشورهای جهان مورد توجه قرار می گیرد، این نشست دو روزه که با بحران مربوط به برنامه هسته ای ایران و افزایش تنشها درباره عراق و خاورمیانه همزمان شد، به عنوان نقطه عطفی در همکاری منطقه ای تلقی می شود.

نویسنده این مطلب خاطر نشان می کند : این نشست که از سوی "مهدی صفری" معاون وزیر امور خارجه ایران در امور دریای خزر با عنوان "یک جهش بزرگ به سوی پیشرفت" توصیف شد؛ موفقیت بزرگی برای ایران و همچنین روسیه و دیگر شرکت کنندگان( آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) بود و این احتمال وجود دارد که ایران روی آن به عنوان یک سنگ بنا برای عضویت کامل در سازمان همکاریهای شانگهای که یک وزنه تعادل امنیتی برای ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و هژمونی آمریکا به شمار می رود، حساب کند.

در ادامه این مطلب آمده است : در واقع این منافع و همچنین نگرانیهای مشترک به طور مثال از سیاستهای مداخله جویانه بسیار زیاد آمریکاست که هم اکنون ایران و روسیه را به هم نزدیکتر کرده و آنها را درمرز یک رابطه استراتژیک جدید قرار داده است. از سوی دیگر، ایران و روسیه هم اکنون مخالفان اجبار و تهدید آمریکا هستند . منافع و اهداف امنیت ملی آنها از طریق نظامی گری آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر و ساختار فئودالیستی آن برای نظم جهانی به خطر افتاد.

مسکو هم اکنون مترصد ورود به یک رابطه استراتژیک جدید با ایران است که در خدمت به منافع ژئواستراتژیک ، امنیتی و دیگر منافع مشترک هر دو کشور خواهد بود.

نویسنده تصریح می کند : نشست دریای خزر در واقع یک پیام مهم درباره لزوم تغییر نظم جهانی است. مسکو هم اکنون مترصد ورود به یک رابطه استراتژیک جدید با ایران است که در خدمت به منافع ژئواستراتژیک، امنیتی و دیگر منافع مشترک هر دو کشور خواهد بود.

آسیا تایمز می افزاید: یک دستاورد بزرگ برای دیپلماسی ایران و به ویژه برای تیم سیاست خارجی " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران این بود که این نشست احتمالا به عنوان محوری در جهت باز کردن یک فضای تنفسی جدید برای دیپلماسی ایران و نه فقط برای دریای خزر، قفقاز و آسیای میانه خواهد بود. سیاست خلیج فارس ایران نیز در آستانه کسب منفعت از تصور بهبود یافته تهران در خاورمیانه قرار دارد که نقش ایران را به عنوان یک مسیرو دالان به سوی آسیای میانه جذاب تر می کند.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است : برجسته ترین ویژگی این نشست پیچیدگی چند وجهی آن بود که از طریق ایده یک سازمان منطقه ای دریای خزر برای توسعه تجارت در این منطقه و به طور همزمان تلاش برای همکاری دوجانبه در راستای همکاری چندجانبه مطرح شد.

نویسنده تصریح می کند: اظهار نظر "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه مبنی بر تعهد روسیه برای تکمیل نیروگاه بوشهر، نشان دهنده پیشرفت مهم دیگری برای ایران است. به نظر می رسد که پوتین با صحبت از نبود هیچ مدرکی برای حمایت از ادعاها درباره تمایل ایران برای ساخت سلاح هسته ای ، خشم واشنگتن را برانگیخته است.

به عقیده نویسنده، نشست تهران و نتایج آن نشان دهنده یک عقب گرد جدی برای دیپلماسی واشنگتن در برابر تهران و همچنین نشان دهنده نواقص دیپلماسی آن در برابر روسیه بود.

در پایان این مطلب آمده است: باید به قدرت دیپلماسی ایران هم به خاطر موفقیت این نشست و هم به خاطر ناکامی دیپلماسی اجباری آمریکا اعتبار بیشتری داده شود.