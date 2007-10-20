دبیران حزب همبستگی در سه استان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی، دبیرکل حزب همبستگی بر اساس ماده 18 اساسنامه این حزب و به پیشنهاد محمدرضا پوینده، مسئول امور استان های حزب همبستگی، دبیران این حزب در سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادره از سوی دبیرکل حزب همبستگی، عباس میرزاده، حسین موهبتی و حسین احمدی به ترتیب به عنوان سرپرستان دفاتر استانی این حزب در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و گلستان انتخاب شده اند.

بر اساس این گزارش، حزب همبستگی قصد دارد در راستای فعال کردن دفاتر استانی خود، سرپرستان دیگر نواحی خود در استان ها را نیز به زودی انتخاب کند.