  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

/ کاراته قهرمانی جهان /

طلاهای روز نخست به مصر، ایتالیا، ژاپن و تونس رسید / ایران نایب قهرمان شد

طلاهای روز نخست به مصر، ایتالیا، ژاپن و تونس رسید / ایران نایب قهرمان شد

رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان و امید جهان نخستین روز خود را با کسب مدال طلا توسط چهار کشور از سه قاره پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها با حضور1243 کاراته کای دختر و پسراز83 کشورجهان روز جمعه با انجام رقابتهای کاتا و کومیته تیمی آغازشد.

درکومیته تیمی مردان، تیم ایران با شکست حریفان خود از اسپانیا(قهرمان دوره قبل )، بوسنی (نایب قهرمان اروپا)، صربستان، ایتالیا و روسیه را شکست داد و راهی بازی پایانی شد.

تیم ایران در بازی پایانی مقابل ژاپن قرارگرفت و با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. زیگساری ، حسنی پور و پورشیب در این دیدار مبارزه را به حریفان خود واگذار کردند. دراین بخش ژاپن طلا گرفت، ایران به مدال نقره دست یافت و دو کشور کرواسی و روسیه به مدال برنز دست یافتند.

درکاتا تیمی مردان که تیم ایران خیلی زود از گرودونه حذف شد مصر قهرمان شد و به مدال طلا دست یافت. ایتالیا نایب قهرمان شد و فرانسه و ترکیه به مدال برنز مشترک دست یافتند.

اما دربخش بانوان درکاتا تیمی ایتالیا، آلمان، فرانسه و مقدونیه و درکومیته تونس، اسپانیا، کرواسی و ترکیه به ترتیب مدالهای طلا، نقره و برنز را به خود اختصاص دادند.

این رقابتها امروز دربخش کومتیه انفرادی جوانان ادامه می یابد.

کد مطلب 571184

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها