گزارش پایگاه خبری فوتبال آسیا از هفته دهم لیگ برتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا در گزارشی با اشاره به دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر کشورمان می افزاید:" تیم فوتبال استقلال در هفته دهم لیگ برتر ایران برای سومین بار برنده شد و با یک گل از سد پگاه گیلان گذشت تا از تیم های پایین جدول کمی فاصله بگیرد. استقلال که نیاز شدیدی به یک پیروزی داشت بعد از تساوی هفته قبل مقابل پرسپولیس این بار در ورزشگاه عضدی رشت با تک گل دقیقه 12 میثم منیعی ازسد میزبان خود گذشت".

در ادامه این گزارش می آید: "پرسپولیس نیز در آخرین بازی همین هفته در حالی که 10 نفره شده بود با گلی دیدنی بادامکی در لحظات پایانی شاگردان فیروز کریمی را مغلوب کرد و با 24 امتیاز جای خود را در بالای جدول مطمئن کرد.تیم افشین قطبی در این مسابقه دو بار از حریف خود پیش افتاد که هر دو بار آبی پوشان اهوازی بازی را به تساوی کشاندند و بالاخره گل سوم پرسپولیس در دقیقه 3+90 به ثمر رسید تا فرصتی برای جبران باقی نباشد".

در خاتمه گزارش پایگاه خبری فوتبال آسیا می خوانیم:"سپاهان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نیز که چهارشنبه شب در ابوظبی مقابل الوحده به میدان خواهد رفت ملوان را در اصفهان مغلوب کرد. این دیدار درحالی که با تساوی 2 بر2 رو به اتمام بود با اشتباه سعید سالارزاده مدافع ملوان که به اشتباه دروازه تیم خود را گشود با پیروزی سپاهان تمام شد. سایپا نیز در یک بازی حساس دیگر 2-0 در آبادان شکست خورد. این پیروزی برای صنعت نفت اهمیت بسیار زیادی برای طرفداران جنوبی ایران داشت".