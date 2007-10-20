چین شاخه ای از حزب کمونیست در فضا تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، یانگ لوی نخستین فضانورد چین گفت: در آینده قریب الوقوع فضانوردان چین راه اندازی شاخه ای از حزب کمونیست در فضا را آغاز خواهند کرد.

چین در حال حاظر تیم قدرتمندی متشکل از 14 فضانورد دارد که همگی از اعضای حزب کمونیست چین هستند.

این فضانورد در ادامه گفت: درصورتیکه چین صاحب ایستگاه فضایی خود در فضا شود، فضانوردانی که به ماموریت های فضایی اعزام خواهند شد به فعالیتهای جاری حزبی خود به عنوان عضوی از حزب کمونیست چین در فضا و دقیقا مشابه زمین ادامه خواهند داد.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، بر اساس قانون اساسی حزب کمونیست چین، هر شاخه ای از این سازمان در هرجایی که حداقل سه عضو از آن حضور داشته باشند امکان تشکیل شدن را دارد.

در همین حال از چین خبر می رسد که این کشور به دنبال گسترش برنامه های فضایی خود است و در این خصوص از برنامه های بی سابقه ای خبر داده است.

این برنامه ها شامل انجام پیاده روی های فضایی، انجام تکنیک های جدید اتصال فضاپیما به ایستگاه فضایی و راه اندازی آزمایشگاهی فضایی است.