حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: بنابر آنچه در طرح مذکور آمده است آراء هر صندوق باید در محل شعب شمارش و صورتجلسه گردد.

وی افزود: براساس این طرح چنانچه به دلایلی لازم باشد که صندوق ها به محل دیگر منتقل گردد، انتقال باید پس از شمارش آراء در محل شعبه، انجام گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح ، انتقال صندوق تنها با حضور مسئولان شعب میسر است و مسئولان و نمایندگان کاندیداها می توانند در محل انتقال حضور داشته باشند و بر حسن اجرا نظارت کنند.

حاجی بابایی یادآور شد: براساس این طرح دوفوریتی مسئولان شعب پس از مشاهده تخلف، مورد را به نماینده فرماندار در شعبه اطلاع خواهند داد تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.