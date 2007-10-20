انقلاب در صنعت خودروسازی دنیا توسط محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس به سرپرستی علیرضا اکبرزاده محقق دوره پسادکتری و با همکاری وید وودز اوزولینزس دانشیار دانشگاه و پروفسور کریستوفر وولورسون از دانشگاه نورت وسترن آمریکا این پروژه کاربردی را به سرانجام رسانده اند.

این محققان گقتند، مدلی که ارایه کرده اند مواد مناسب برای ذخیره سازی هیدروژن را شناسایی کرده و واکنش های شیمیایی ترمودینامیک مطلوب نظر را که در آن هیدروژن ذخیره و استخراج می شود پیش بینی می کند.

ارایه مدلی که فراتر از دانش فعلی شیمیایی قرار داشته و تمامی واکنش های مربوط به ذخیره سازی هیدروژن را شناسایی کند فرآیندی مهم و حیاتی برای صنعت ساخت خودروهای هیدروژنی است. محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا

محققان این پروژه به سرپرستی علیرضا اکبرزاده تاکید کردند هیدروژن منبع بالقوه ای از انرژی پاک برای استفاده های آتی در تجهیزات حمل و نقل است که با استفاده از سلولهای سوختی کار می کنند اما رایج کردن گسترده آن در صنایع خودروسازی به جهت وجود مشکلاتی در ذخیره سازی هیدروژن با چگالی بالا مانعی بزرگ در پیشرفت روز افزودن این بخش از صنعت بوده است.

محققان این پروژه از تئوری های مکانیک کوانتوم برای طراحی و ارایه الگوریتمی استفاده کردند که به صورت خودکار و سیستماتیک، فازها و واکنش هایی را که از بارزترین و مطلوب ترین ویژگی های ترمودینامیکی برخوردار هستند شناسایی می کند.

به گزارش مهر، اکبرزاده در این خصوص گفت: ارایه مدلی که فراتر از دانش فعلی شیمیایی قرار داشته و تمامی واکنش های مربوط به ذخیره سازی هیدروژن را شناسایی کند فرآیندی مهم و حیاتی برای صنعت است و به جامعه علمی و مهندسی کمک می کند تا انقلابی نوین در بخش مواد ذخیره ساز هیدروژن ایجاد کنند.

این محقق ایرانی افزود: آنچه که ارایه کرده ایم دستاوردی مهم و عمده در این زمینه محسوب می شود و می تواند تحقیقات مربوط به ذخیره سازی هیدروژن به شکل جامد و البته واکنش پذیر را تقویت کند.