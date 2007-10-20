به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار مردمی دکتر عبدالرسول پورعباس- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به داوطلبی که ادعا می کرد سازمان قبولی اعلام می کند اما دانشگاه پذیرش نمی کند، گفت: "نتایج اعلام شده و موسسات موظف به پذیرش هستند مورد بیاورید تا بررسی شود."

وی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که بر عنوان کردن کلمه اعتراض از سوی مردم و پاسخگویی توسط سازمان سنجش اصرار داشت، افزود: "این موارد اعتراض نیست، ارتباط مردمی است. سازمان سنجش هر چند هفته یکبار از داوطلبان برای پاسخگویی دعوت عمومی می کند."

دردسر موسسات انتخاب رشته گریبان برترین ها را هم می گیرد

نتیجه انتخاب رشته های کنکور توسط موسسات انتخاب رشته که قبولی صد در صدی را به داوطلبان وعده می دهند، نیز مشکلاتی را به بار آورده بود. این موسسات که بر تضمین در قبولی تأکید می کنند برای داوطلبانی با نمره قابل توجه، رشته ها و دانشگاه هایی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار است انتخاب می کنند و پس از اعلام نتیجه داوطلب متوجه می شود که می توانسته به راحتی در شهر خود و دانشگاهی بهتر قبول شود.

نقل و انتقال و تغییر رشته مهمترین درخواست داوطلبانی بود که با هزینه های هنگفت انتخاب رشته خود را به دست این موسسات سپرده بودند.

رئیس سازمان سنجش در واکنش به این درخواست ها گفت: "ظرفیت دانشگاه ها به ویژه در تهران تکمیل شده است. به سمت این موسسات انتخاب رشته نروید این موسسات گمراه کننده اند."

تقاضاهای غیرممکن برخی از پدران و مادران برای قبولی فرزندشان و انتقال از دوره شبانه به روزانه نیز با آوردن دلایلی از قبیل داشتن سهمیه های خاص، عشایر بودن و ... همراه بود.

داوطلبان پذیرفته شده در پزشکی بندرعباس و عدم پذیرش دانشگاه مشکلی بود که به مراجعه چند تن از این داوطلبان به ستاد پاسخگویی منجر شده بود.

پورعباس روز گذشته در پاسخ به این داوطلبان به حل شدن مشکل توسط وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: "برای خدمت در جاسک تعهد بدهید. دانشگاه موظف به پذیرش و ثبت نام است."

انتقام های خانوادگی از نوع کنکوری

به گزارش مهر، در این میان دشمنی و انتقام های خانوادگی نیز تجربه ای بود که باعث شده بود مسئولین سازمان سنجش بیشتر به درخواست هایی که توسط خود داوطلبان مطرح شده بود پاسخ دهند. رئیس سازمان سنجش عنوان می کرد: "داوطلبی که موفق به کسب نمره بالا در کنکور شده بود اما متأسفانه قبول نشده بود، برای اعتراض به سازمان مراجعه کرد و پس از بررسی متوجه شدیم چندی پیش خواهر وی با جعل امضاء حذف کدهای انتخاب رشته را از سازمان سنجش تقاضا کرده است."

طرح حذف کنکور و عدم تأثیر معدل دبیرستان فارغ التحصیلان سال های قبل از 1384 نیز مورد اعتراض برادری بود که با چشم گریان از این طرح و بی عدالتی آن صحبت می کرد و را چاره ای را از مسئولین سازمان تقاضا می کرد.

باز هم سوال در مورد پذیرش جنسیتی

پذیرش جنسیتی به ویژه در رشته های پزشکی نیز مورد دیگری از مشکلات داوطلبان و خانواده های آنها بود.

دکتر حسین توکلی - معاون اجرایی سازمان سنجش که در این ستاد حضور داشت، به پدر و مادری که با این مشکل مواجه بودند گفت: " این نوع پذیرش با توجه به نیاز کشور انجام می شود و توسط وزارت بهداشت به سازمان اعلام شده و سازمان نیز باید طبق درخواست وزارتخانه عمل کند. در نهایت می توان برای مهمان شدن پس از 2 ترم اقدام کرد."

فرقی بین فرزند خودم با کنکوری ها قائل نیستم

وی گفت: "در تمام سالهای فعالیتم در سازمان سنجش داوطلبان کنکور را مثل بچه های خودم دیدم و فرقی بین آنها و بچه های خودم قایل نشدم. حتی زمانی که کنکور داشتند، آنها را بیشتر از سایر داوطلبان راهنمایی نکردم."

دکتر ابراهیم خدایی - معاون فنی و آماری سازمان سنجش نیز بیشترین تعداد مراجیعن به خود را اشتباه در انتخاب رشته عنوان کرد و گفت: "بارها به داوطلبان اعلام کردیم با دقت انتخاب رشته کنند و تا تأیید نهایی را از سیستم انتخاب رشته اینترنتی دریافت نکرده اند، انتخاب رشته را به اتمام نرسانند."

کاهش خطا و اشتباه در انتخاب رشته اینترنتی

به گزارش مهر، وی میزان خطا و اشتباه در انتخاب رشته اینترنتی را نسبت به سال های گذشته یک بیستم عنوان کرد و افزود: "در سال های گذشته اشتباه به دلیل خطای ماشین های علامت خوان، کثیف شدن و تا خوردگی فرم های انتخاب رشته و ... بیشتر بود."

معاون سازمان سنجش گفت: "درنهایت اگر برای سازمان سنجش ثابت شود که اشتباه داوطلب در هنگام انتخاب رشته عمدی نبوده، در صورت قبولی انتخاب بعدی پس از کد رشته اشباه به عنوان قبولی اعلام می شود."

در این دیدار مردمی 100 درخواست از تهران و شهرستان های مختلف به سازمان سنجش ارائه شد که از این تعداد، درخواست های منطقی داوطلبان، توسط مسئولین سازمان سنجش به کمیسیون موارد خاص ارجاع داده شد. نتیجه بررسی موضوعات در کمیسیون موارد خاص تا 2 هفته آینده به متقاضیان اعلام می شود.