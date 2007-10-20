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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۰

شرایط اعلام قبولی بعدی داوطلبان کنکور 86 / کاهش اشتباهات انتخاب رشته

شرایط اعلام قبولی بعدی داوطلبان کنکور 86 / کاهش اشتباهات انتخاب رشته

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: در صورتی که غیر عمد بودن اشتباه از سوی داوطلب بر ای سازمان سنجش مسجل شود، قبولی داوطلب در اولین انتخاب پس از کد رشته ای که به اشتباه وارد شده اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم خدایی روز گذشته در جمع خبرنگاران در حاشیه دیدار مردمی مسئولین سازمان سنجش گفت: "بیشترین تعداد مراجیعن به  سازمان سنجش مربوط به اشتباه در نحوه انتخاب رشته است. به عنوان مثال داوطلبی در بین رشته های مهندسی یا پزشکی رشته پایین یا مقطعی مثل کاردانی را انتخاب کرده است."

وی افزود: "بارها به داوطلبان اعلام کردیم با دقت انتخاب رشته کنند و تا تأیید نهایی را از سیستم انتخاب رشته اینترنتی دریافت نکرده اند، انتخاب رشته را به اتمام نرسانند."

معاون سازمان سنجش میزان خطا و اشتباه در انتخاب رشته اینترنتی را نسبت به سال های گذشته یک بیستم عنوان کرد و افزود: "در سال های گذشته اشتباه به دلیل خطای ماشین های علامت خوان، کثیف شدن و تا خوردگی فرم های انتخاب رشته و ... بیشتر بود."

وی گفت: "درنهایت اگر برای سازمان سنجش ثابت شود که اشتباه داوطلب در هنگام انتخاب رشته عمدی نبوده، در صورت قبولی، انتخاب بعدی پس از کد رشته اشتباه به عنوان قبولی اعلام می شود."
کد مطلب 571207

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