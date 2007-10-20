مجازات 70 پرسنل نیروی هوایی آمریکا به سبب جابجایی اشتباهی 6 بمب اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروی هوایی آمریکا شب گذشته اعلام کرد: نتایج تحقیقات انجام شده درباره واقعه روز 29 آگوست در حمل اشتباهی شش بمب اتمی توسط یک فروند جنگنده ب-52 آمریکا بر فراز این کشور نشان می دهد که این اشتباه وحشتناک در پی مجموعه ای از تخلفاتی گسترده از مقررات مربوط به این نوع سلاح ها توسط مسئولان مربوطه صورت گرفته است.

ژنرال "ریچارد نیوتن"، معاون ستاد فرماندهی نیروی هوایی دراین باره گفت: تا کنون هیچگاه چنین چیزی رخ نداده و این نتیجه تخلف از رویه ها بوده و بی توجهی به استانداردهای مربوط به سلاح های(اتمی) در پایگاه نیروی هوایی مینوت و بارکسدال رخ داده است.

نیوتن این سخنان را هنگام ارائه گزارش نتایج یک تحقیقات شش هفته ای درباره واقعه روزهای 29 و 30 آگوست بیان کرد که طی آن یک بمب افکن ب-52 آمریکا به اشتباه در حالی که شش موشک کروز مجهز به کلاهک اتمی را حمل می کرد از پایگاه مینوت در داکوتای شمالی عازم پایگاه بارکسدال در لوئیزیانا شد و تا یک روز بعد نیز کسی متوجه این اشتباه نشد. ظاهراً اشتباه از آنجا ناشی شده بود که تصور می شد کلاهکهای اتمی از روی موشکها جدا شده اند.

وی همچنین خبر داد دست کم چهار نفر از مقامهای نیروی هوایی از جمله فرمانده پایگاه مینوت و دو سرهنگ دیگر به دلیل این رویداد تنزل درجه داده شده و 65 نفر از پرسنل نیروی هوایی نیز از پستهای خود در ارتباط با کار با سلاح های اتمی برکنار شده اند.

"مایکل واین"، سخنگوی نیروی هوایی در کنفرانسی خبری در پنتاگون همراه با نیوتن، این رویداد را یک اشتباه غیرقابل پذیرش و تخلف آشکار از مقررات نیروی هوایی عنوان کرد. نیوتن نیز تاکید کرد که نیروی هوایی پس از این واقعه باید سعی کند اعتماد از دست رفته مردم آمریکا را دوباره جلب کند.