به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی اسکار در نهایت از میان فیلم‌های حاضر در این رقابت روز 22 ژانویه (دوم بهمن) پنج فیلم را به عنوان نامزدهای نهایی شرکت‌کننده در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی اعلام می‌کند و برنده نهایی در مراسم روز 24 فوریه (پنجم اسفند) مشخص می‌شود.





صحنه‌ای از فیلم "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" ساخته کریستیان مونگیو

در میان فیلم‌های حاضر در این بخش فیلم رومانیایی "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" ساخته کریستیان مونگیو 39 ساله یکی از بخت‌های دریافت این جایزه است. این فیلم که ماه مه گذشته جایزه نخل طلا جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد، داستان واقعی دو دانشجوست که در دوران حکومت کمونیست‌ها در رومانی می‌کوشند به یک زن کمک کنند بچه‌اش را سقط کند.

از دیگر فیلم‌های مطرح در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان می‌توان به "زیبایی خاموش‌" مانوئل دی اولیویرا اشاره کرد که در 98 سالگی پیرترین فیلمساز فعال دنیاست. آندری وایدا، فیلمساز کهنه‌کار لهستانی نیز با فیلم "کاتین" که درباره قتل عام حدود 22500 نظامی و غیرنظامی لهستانی به دست نیروهای شوروی در سال 1940 است، در این رقابت شرکت دارد. وایدا 81 ساله سال 2000 یک اسکار افتخاری گرفت، ضمن اینکه برای "سرزمین موعود"، "خدمتکاران ویلکو" و "مرد آهنین" نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی بوده است.

در این بخش فیلمسازانی حضور دارند که پیش از این نیز برنده اسکار شده‌اند، از جمله جوزپه تورناتوره ایتالیایی که سال 1989 با فیلم "سینما پارادیزو" برنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان شد. تورناتوره 51 ساله امسال با فیلم نوآر "ناشناس" به اسکار آمده که داستان زنی اهل اروپای شرقی با گذشته‌ای تیره است که اکنون می‌خواهد سالم زندگی کند، اما مردی که گذشته او را می‌داند آزارش می‌دهد.

دیگر فیلمساز برنده اسکار دنی آرکان کارگردان کانادایی است که سال 2004 با فیلم "تهاجم بربرها" اسکار همین بخش را از آن خود کرد. این بار او با "عصر تاریکی" به این رقابت پا گذاشته است. فیلم جدید او داستانی طنزآمیز درباره یک کارمند خسته و بی‌حوصله است که برای گریز از واقعیت خود را به عنوان قهرمان ماجراهای خیالی تصور می‌کند.

نیکیتا میخالکف، فیلمساز نامدار روس هم سابقه دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی را دارد. او که سال 1995 برای فیلم "سوخته از آفتاب" برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شد، با فیلم "12" در اسکار هشتاد شرکت می‌کند. فیلم جدید میخالکف 62 ساله درباره یک هیئت منصفه روسی است که برای محکومیت یک جوان چچنی به خاطر قتل ناپدری‌اش تحت فشار قرار دارند.





میکله پلاچیدو در صحنه‌ای از "ناشناس" تورناتوره

از ایران نیز فیلم "میم مثل مادر" ساخته مرحوم رسول ملاقلی‌پور در این رقابت شرکت دارد، ضمن اینکه عراق نیز فیلم "ژانی گه‌ل" ساخته جمیل رستمی فیلمساز ایرانی را به اسکار فرستاده است. دو کشور آذربایجان و ایرلند برای نخستین بار در این رقابت شرکت کرده‌اند.

فهرست کامل 63 فیلم حاضر در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان به شرح زیر است:

آرژانتین، XXY، لوسیا پوئنزو

استرالیا، "داستان های ترانه خانه"، تونی آیرز

اتریش، "جاعل ها"، اشتفان روزویتسکی

آذربایجان، Caucasia، فرید گامباتف

بنگلادش، "روی بال های رویا"، غلام ربانی بیبلوب

بلژیک، "بن ایکس"، نیک بالتازار

بوسنی و هرزگوین، "خوب بودن سخت است"، اسردیان وولتیچ

برزیل، "سالی که پدر و مادرم به تعطیلات رفتند"، چائو همبرگر

بلغارستان، "رئیس مردگان"، ایلیان سیمونف

کانادا، "عصر تاریکی"، دنی آرکان

شیلی، "پدر ما"، رودریگو سپالودا

چین، "گره"، یین لی

کلمبیا، "شیطان"، آندرس بایز

کروواسی، "آرمین"، اوگنین اسویلیچیچ

کوبا، "دوران احمقانه"، پاول جیرود

جمهوری چک، "من به پادشاه انگلستان خدمت کردم"، ییری منزل

دانمارک، "هنر گریه"، پیتر شونو فوگ

مصر، "در آپارتمان مصر الجدیده"، محمد خان

استونی، "کلاس"، ایلمار راگ

فنلاند، "شغل یک مرد"، الکسی سالمنپرا

فرانسه، "پرسپولیس"، مرجانه ساتراپی، ونسان پارانو

گرجستان، "مثلث روسی"، الکو شابادزه

آلمان، "مرز بهشت"، فاتح آکین

یونان، "ادوارت"، آنجلیکی آنتونیو

هنگ کنگ، "تبعیدی"، جانی تو

مجارستان، "تاکسیدرمیا"، گیورگی پالفی

ایسلند، "شهر گوشخراش"، بالتازار کورماکور

هند، "اکلاویا: گارد سلطنتی"، ویدو وینود چوپرا

اندونزی، "دنیاس، آواز روی ابر"، جان دی رانتو

ایران، "میم مثل مادر"، رسول ملاقلی پور

عراق، "ژانی گه‌ل"، جمیل رستمی

ایرلند، "پادشاهان"، تام کالینز

اسرائیل، "بیوفورت"، جوزف سدار

ایتالیا، "ناشناس"، جوزپه تورناتوره"

ژاپن، "کار من نبود"، ماسایوکی سو

قزاقستان، "مغول"، سرگئی بودرف

کره جنوبی، "آفتاب پنهان"، لی چانگ دونگ

لبنان، "کارامل"، نادین لبکی

لوکزامبورگ، "رازهای کوچک"، پل کراچتن

مقدونیه، "سایه ها"، میلکو مانچفسکی

مکزیک، "نور مخفی"، کارلوس ریگاداس

هلند، "دوسکا"، یوس استلینگ

نروژ، "رفته با زن"، پیتر ناس

پرو، "گذر از سایه"، آگوستو تامایو

فیلیپین، "دانسول"، آدولفو بی آلیکس

لهستان، "کاتین"، آندری وایدا

پرتغال، "زیبایی خاموش"، مانوئل دی اولیویرا

پورتوریکو، "بیماری عشق"، کارلیتوس روئیز، ماریم پرز

رومانی، "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"، کریستیان مونگیو

روسیه، نیکیتا میخالکف، "12"

صربستان، "تله"، سردان گولوبوویچ

سنگاپور، "881"، رویستن تان

اسلواکی، "بازگشت لک لک ها"، مارتین رپکا

اسلوونی، "اتصالی"، یانز لاپین

اسپانیا، "یتیم خانه"، خوان آنتونیو بایونا

سوئد، "تو، زندگی"، روی آندرسن

سوئیس، "شکوفایی دیروقت"، بتینا اوبرلی

تایوان، "جزیره اتود"، چن هوای- ان

تایلند، "شاه آتش" / "افسانه نارسوان: اعلام استقلال"، چاتریچالرم یاکول

ترکیه، "تقوی"، اوزر قیزیلتان

اوروگوئه، "دستشویی پاپ"، انریک فرناندز، سزار چارلون

ونزوئلا، "کارت پستال هایی از لنینگراد"، ماریانا راندن

ویتنام، لباس ابریشمی سفید"، لو هیون