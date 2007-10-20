فعالیت موسسات آموزشی فعال در دانشگاهها غیرمجاز اعلام شد

دکتر عبدالحسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفتر آموزش های وزارت علوم با صراحت اعلام می کند، موسسات آموزش عالی آزادی که برای برگزاری دوره های آمادگی و کلاس های آموزشی خود از دانشگاه ها و مکان هایی غیر موسسه خود استفاده می کنند، غیرمجاز هستند.

وی اظهار داشت: مردم باید آگاه باشند که فعالیت چنین موسساتی کاملا غیرقانونی و خلاف است و به تبلیغات این گونه موسسات در روزنامه ها و رسانه ها توجه نکنند.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم به مهر گفت: این موسسات تحت عناوین مختلف از برخی دانشگاه ها و مکان های دیگر چند اتاق اجاره می کنند و به سوء استفاده از داوطلبان و مردم به فعالیت در این دانشگاه ها می پردازند.