ابهام در نمونه گیری دونده های اعزامی به ماکائو

به گزارش خبرنگار مهر، درآستانه اعزام تیم های ورزشی کشورمان به مسابقات آسیایی داخل سالن ماکائو وبراساس تعامل میان کمیته ملی المپیک با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، این ستاد به عنوان تنها مرجع مبارزه با دوپینگ نمونه گیری از ورزشکاران اردونشین واعزام کاروان ورزشی ایران به دور ازهرگونه آلودگی را برعهده گرفته است.

دراین راستا و تا به امروز ازاکثر ورزشکاران رشته های حاضردر رقابت های ماکائو همچون هاکی، کبدی، اروبیک و آمادگی جسمانی، فوتسال و... نمونه گیری به عمل آمده و حتی برخی از آن ها جهت بررسی و اعلام نتیجه به آزمایشگاه کلن آلمان ارسال شده است.

دراین میان نمونه گیری از رشته دو و میدانی که جزو رشته های پرحاشیه به لحاظ معضل دوپینگ است تاکنون حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشته وافسران کنترل دوپینگ ستاد ملی مبارزه با دوپینگ نتوانسته اند ماموریت خود دراین حوزه را بخوبی انجام دهند.

ظاهرا طی روزهای گذشته مسئولان فدراسیون دو و میدانی اطلاع صحیحی از وضعیت و محل اردوی ملی پوشان خود ارائه نداده اند و به همین دلیل برعملکرد کمیته ملی المپیک به عنوان مسئول هماهنگ کننده با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایراد وارد شده و این مسئله برشبهات دامن زده است.

صحبت های علی طاهری سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ نیزابهامات موجود در رابطه نمونه گیری از دوومیدانی کاران را تایید می کند: "براساس جدول زمانی مربوط به اردوی تیم های ملی اعزامی به ماکائو که توسط کمیته ملی المپیک ارائه شده بود، نمایندگان ما برای انجام ماموریت خود به اردوی تیم ملی دو ومیدانی سرکشی کردند اما برخی ازورزشکاران این تیم درمرخصی هماهنگ شده با فدراسیون مربوطه بودند و به همین دلیل از فهرست نمونه گیری ما جاماندند. "

طاهری ادامه می دهد: "البته ما از انجام وظیفه خود کوتاه نمی آییم و تحت هر شرایطی از این بازیکنان نیز نمونه گیری می کنیم تا کاروان ورزشی ما بدون هیچ شک و شبهه ای در رابطه با دوپینگ راهی ماکائوشود. ضمن اینکه عدم همکاری هر فرد یا سازمانی با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یکی از تخلفات بارز دوپینگ محسوب می شود و براساس مقررات مندرج در آیین نامه درچنین شرایطی باید برای فرد یا سازمان خاطی محرومیت یا مجازات قانونی درنظرگرفته شود. بنابراین اگرکوتاهی مسئولان دوومیدانی یا هر فدراسیون دیگری بر ما مسجل شود از برخورد قانونی چشم پوشی نمی کنیم."

این درحالی است که با توجه به گذشت یک ماه از پایان مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان واعلام نتایج آزمایش های به عمل آمده ازاین رقابت ها از سوی آزمایشگاه کلن آلمان، هنوز تنها ورزشکار دوپینگی رقابت های فوق به طور رسمی از سوی کمیته ضد دوپینگ معرفی نشده و این موضوع هم می تواند شک و تردید وارده بر این نوع برخورد مسئولان دو و میدانی را پررنگ تر کند.